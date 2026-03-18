"جمبلاط" يوجه بترشيد الإستهلاك بشركات الإنتاج الحربي دون التأثير على الإنتاجية

اجتمع الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة للوزارة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور عدد من قيادات الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي.





استهل وزير الدولة للإنتاج الحربي الاجتماع بتهنئة رؤساء مجالس إدارات الجهات التابعة للوزارة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، موضحًا أن هذا الاجتماع يأتي بهدف متابعة آخر المستجدات الخاصة بملفات العمل التي تضطلع بتنفيذها شركات ووحدات الإنتاج الحربي، وأصدر الوزير توجيهات لرؤساء مجالس الإدارات بالمتابعة الدورية المباشرة للعملية التصنيعية بالشركات خلال أيام عيد الفطر المبارك.

ترشيد استهلاك الكهرباء والوقود

وشدد "جمبلاط" على وجوب تنفيذ توجيهات رئاسة مجلس الوزراء بالاستمرار في الإجراءات الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء والوقود، موجهًا بضرورة توعية العاملين بالجهات التابعة للوزارة بأهمية ترشيد الإستهلاك في ظل الفترة الحرجة التي يشهدها العالم بالوقت الراهن، مع مراعاة ألا يؤثر الترشيد على الإنتاجية لضمان استمرار وزارة الإنتاج الحربي في أداء دورها التصنيعي على أكمل وجه.