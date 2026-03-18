الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإنتاج الحربي تبحث التعاون في مجال الإلكترونيات والاتصالات العسكرية

مهندس صلاح سليمان جمبلاط
مهندس صلاح سليمان جمبلاط
كريم الخطيب

استقبل الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، المهندس شريف بركات المدير التنفيذي لشركة تاليس مصر والمهندس شبل صباغ مدير قطاع الدفاع للقوات البرية والدفاع الجوي بشركة تاليس مصر، لمناقشة موضوعات التعاون المشترك، جاء ذلك بديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة.

قال وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن هذا اللقاء يهدف إلى متابعة الموقف التنفيذي لموضوعات التعاون المشترك بين الجانبين، خاصة في مجالات الصناعات الإلكترونية والاتصالات اللاسلكية، وبحث سبل نقل التكنولوجيا في مجال الاتصالات العسكرية عن طريق الأقمار الصناعية إلى شركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي) .

وخلال اللقاء تم مناقشة آخر المستجدات لإقامة الشراكة بين الجانبين المتمثلة في شركة "تاليس بنها" والتي ستكون منصة كبرى لسلاسل الإمداد لصالح شركة "تاليس" الفرنسية في تصنيع   الأجهزة والمعدات الإلكترونية بمصر، كما تم مناقشة التعاون فى نقل تكنولوجيا منظومات إدارة النيران لعدد من الأسلحة المختلفة داخل الإنتاج الحربي.

من جانبه أوضح المهندس شريف بركات المدير التنفيذي لشركة "تاليس مصر"، أن مصر  تتمتع بموقع إقليمي استراتيجي متميز يساهم في إقامة شراكة استراتيجية في مجال الاتصالات اللاسلكية للتصدير للدول المجاورة والصديقة، مؤكداً على حرص شركة  "تاليس" الفرنسية على تنمية الشراكة مع وزارة الإنتاج الحربي نظرًا لما تمتلكه من خبرات وإمكانيات فنية وتصنيعية وبشرية هائلة.

نظام رجيم صحي بعد العيد.. خطة سريعة لإنقاص الوزن والتخلص من دهون الكحك بدون حرمان
) احذريها يوميًا.. مشروبات شهيرة قد تسبب حصوات الكلى دون أن تشعري
طريقة عمل البيض بالبلوبيف
علاقة صحة الفم بسرطان القولون
