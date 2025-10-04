نشر قوات وطائرات تزود بالوقود.. تحركات عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط

بدأت الولايات المتحدة تنفيذ تحركات عسكرية جديدة في الشرق الأوسط، مع مغادرة مئات من جنود الحرس الوطني لولاية كونيتيكت مطار برادلي الدولي يوم الجمعة، ضمن المرحلة الأولى لمهمة تمتد لعام كامل في المنطقة، بحسب ما أفادت به شبكة "فوكس 61" الأمريكية.

وينتمي الجنود المغادرون إلى الكتيبة الأولى من فوج المشاة 102، والتي ستتولى مهمة توفير الحماية والأمن للمنشآت العسكرية الأمريكية المنتشرة في الشرق الأوسط.

ولفتت الشبكة إلى أن معظم أفراد هذه الكتيبة يعملون بدوام جزئي، لكنهم يؤدون المهام القتالية ذاتها التي ينفذها عناصر القوات النظامية، مشيرة إلى مشاركتهم الأخيرة في مناورات مع قوات الناتو في أوروبا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار عملية "درع سبارتان"، وهي عملية عسكرية طارئة تهدف إلى تعزيز الردع في وجه التهديدات الإقليمية، خاصة الطائرات المسيرة، والتي شكلت خطرًا متزايدًا على القوات الأمريكية، خصوصًا بعد الهجوم الذي وقع في الأردن مطلع العام الجاري وأدى إلى مقتل ثلاثة جنود أمريكيين.

في موازاة ذلك، شهدت المنطقة تعزيزا لوجستيا ملحوظًا مع وصول عدد كبير من طائرات التزود بالوقود الأمريكية من طراز KC-135 Stratotanker إلى قاعدة العديد الجوية في قطر، في واحدة من أوسع عمليات التزود بالوقود جوًا في الفترة الأخيرة. وتُعد هذه القاعدة مقر القيادة المركزية الأمريكية في المنطقة.

ويرى مراقبون أن هذه التحركات العسكرية تعكس استعدادًا أمريكيًا متزايدًا في ظل تصاعد التوتر مع إيران، لا سيما بعد تعثر المفاوضات النووية وتزايد التهديدات الإيرانية بالرد على أي هجوم محتمل.

وتأتي هذه التطورات في سياق إقليمي شديد التقلب، حيث تسعى واشنطن إلى ضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ من خلال تعزيز قدراتها الجوية واللوجستية، في محاولة لاحتواء التهديدات المتصاعدة وضمان استقرار القوات المنتشرة في المنطقة.