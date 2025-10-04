قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
‏6 خطوات للحفاظ على إطار السيارة وضمان السلامة على الطريق .. تعرف عليها
ترامب يعترف للمرة الأولى: نتنياهو بالغ في حربه ضد غـ زة
عاكسها وضربها.. شاب يتعدى على فتاة وسط الشارع
نزال: خطة ترامب تؤجل الاعتراف بدولة فلسطين رغم دعم دول كبرى
كوكا يسجل الهدف الأول للأهلي في مرمى كهرباء الإسماعيلية بالدوري
خناقة في مستشفى عام.. تفاصيل هجوم أهل مريض على ممرضة أثناء عملها بسوهاج
ترامب: أبلغت نتنياهو بعدم وجود بديل عن الموافقة على اتفاق السلام
مظاهرات في مدن وعواصم عالمية تنديدا باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
لتحقيق أقصى استفادة.. فتح بوابات خزان أسوان لتصريف مياه الفيضانا..شاهد
الوطنية للانتخابات: هدفنا الأساسي جعل اقتراع الناخب تجربة وطنية تدعو للفخر
القوات الأمنية الصومالية تُحبط هجوما إرهابيا استهدف مقرا تابعا لجهاز المخابرات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

في وجود مسئول البيئة.. تحرير محضر ضد شركة تقوم بإلقاء مخلفات صناعية بالعبور

المنظرمة الجديدة لإدارة المخلفات
المنظرمة الجديدة لإدارة المخلفات

قام ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بزيارة تفقدية لمتابعة سير العمل بالمدفن الصحي بمدينة العبور الخاص بمخلفات محافظتى القاهرة والقليوبية، وذلك بناء على توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة بالمتابعة المستمرة لمنظومة المخلفات على مستوي الجمهورية، حيث تنفقد منظومة التخلص الآمن من المخلفات بالمدفن.

وأثناء زيارة رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات للمدفن الصحي بمدينة العبور ، تم تحرير محضر ضد إحدي الشركات التي تقوم بإلقاء مخلفات صناعية داخل الموقع، كما تم التشديد على مسئولي محافظة القليوبية بالاهتمام بعملية الفرد والتغطية أولا" بأول للمدفن الصحي منعا" لحدوث أي إشتعالات او حرائق وضرورة السيطرة على الموقع، كما تم التأكيد على السيارات التي تقوم بنقل المخلفات بالتغطية، وضرورة حصولها على ترخيص لمزاولة النشاط من قبل جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

كما قام ياسر عبد الله بجولة تفقدية داخل المدفن الصحي بالجزء الخاص بمحافظة القاهرة ، والذي تديره إحدى شركات القطاع الخاص، حيث تم التشديد على الشركة بضرورة الاهتمام بعملية الفرد والتسوية والتغطية وفقا" للكود المصري الخاص بتشغيل المدفن الصحي ، مشددا على ضرورة إلتزام مسئولي استقبال المخلفات بالمدفن بالإجراءات الخاصة بالتعامل الآمن  فى المخلفات، والتأكد على توافر الأشتراطات البيئية في المدفن حتى يكون مدفن آمن بيئيا".

واستكمل ياسر عبد الله جولته بزيارة مصنع لتدوير المخلفات بمنطقة السلام، حيث تم التنبيه على مسئولى المصنع بضرورة المعالجة اولاً" بأول للمخلفات، وتجنب أي تراكمات داخل المصنع وتوجيهم بمشاركة المدفن الصحي بالعبور، كما تم تحرير عدة محاضر للمخالفين لعدم الالتزام بالاشتراطات البيئية.

هذا وقد شدد رئيس جهاز المخلفات على جودة المخرجات الناتجة عن مصنع تدوير المخلفات بمنطقة السلام من ال RDF الموجه لمصانع الإسمنت، الناتج عن تدوير المكون العضوي، وتوجيهه لاراضي الإصلاح الزراعي، كما قام بمعاينة المعمل الخاص باختبار جودة المنتجات التابع للشركة المشغلة لمصنع تدوير المخلفات بمنطقة السلام.

وتأتى الزيارة في إطار الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات في المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات كأحد آليات تهيئة المناخ الداعم لمواجهة تحدي إدارة المخلفات بما يحقق عائدا بيئيا واجتماعيا" واقتصاديا" يحقق التنمية المستدامة المنشودة ويساهم في خفض الانبعاثات الناتجة عن المخلفات.

المعمل الخاص باختبار جودة المنتجات للمخالفين بمنطقة السلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نوح آدم

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

البحيرة

وضعتها في الدولاب تحت الهدوم.. أم تتخلص من ابنتها بطريقة بشعة في البحيرة

محكمة

المشدد 6 سنوات لقائد قطار طوخ بعد ضبطه وإلزامه برد مبلغ 9.5 مليون جنيه

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم يصل كيلو الفراخ البيضاء؟

الأحلام التي إذا رأيتها لا نُخبر بها أحدًا

لو شُفتها اسكت!.. 7 أحلام إذا رأيتها في المنام لا تخبر بها أحداً

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

صورة ارشيفية

وفاة 4 شباب من قرية واحدة ببني سويف في حادث ميكروباص على الطريق الأوسطي

الوطنية للانتخابات

اليوم.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب

ترشيحاتنا

البيطريين تكرم أبناءها أبطال نصر أكتوبر

بالأسماء.. البيطريين تكرم أبناءها أبطال نصر أكتوبر.. وترسل تحية للرئيس

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار يتفقد عدداً من الفنادق الثابتة والعائمة والدهبيات بمحافظة الأقصر

ننشر قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن حفظ الأمن ودور وزارة الداخلية بانتخابات مجلس النواب

ننشر قرار الوطنية بشأن حفظ الأمن ودور وزارة الداخلية بانتخابات النواب

بالصور

‏6 خطوات للحفاظ على إطار السيارة وضمان السلامة على الطريق .. تعرف عليها

إطارات السيارة
إطارات السيارة
إطارات السيارة

أقل من 100 ألف جنيه.. 5 سيارات مستعملة داخل السوق المصري ‏

السيارات المستعملة
السيارات المستعملة
السيارات المستعملة

بالرغم من التراجع الشهري.. ‏BYD‏ تحقق نمو 18.6% في مبيعات سياراتها ‏‏2025‏

شركة بي واي دي
شركة بي واي دي
شركة بي واي دي

أخبار السيارات| 400 ألف سيارة كيا معرضة لخطر الاحتراق فجأة.. و3 أخطاء شائعة تدمر سيارتك

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

فيديو

توقعات ليلى عبد اللطيف

إبعدي عنها يا وليه.. رسالة عنيفة من شقيق ياسمين عبد العزيز لخبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف

غرق المنوفيه

اتركوا كل شيء واخرجوا.. إنذار عاجل في المنوفية يحذر من غرق الأراضي

الخطيب

الخطيب يستمر على كرسي رئاسة النادي الأهلي

نوى المشمش

أطباء يحذرون من نوى المشمش.. خـ.ــطـر على حياتك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

المزيد