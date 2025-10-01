ترامب: يوم تاريخي للسلام في الشرق الأوسط واتفاق غزة تم بالتشاور مع الحلفاء

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن العالم يشهد يومًا عظيمًا وتاريخيًا للسلام في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن الجهود الحالية تهدف إلى إنهاء عقود من الدمار وتحقيق الرخاء والأمل لشعوب المنطقة بأكملها.



وقال الرئيس ترامب - في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالبيت الأبيض اليوم الاثنين - إن الحديث لم يعد مقتصرًا على وقف الحرب في غزة، بل يتعلق بالسلام في الشرق الأوسط ككل، موجها الشكر للدول المجاورة لإسرائيل والدول الأخرى التي قدمت العون في هذا المسار.



وأضاف "أنه بعد مشاورات مكثفة مع الحلفاء في المنطقة، جرى التوصل إلى اتفاق بشأن غزة"، مؤكدًا أن الاتفاق لم يكن روتينيًا بل أُعد بعناية كاملة وبالتعاون الوثيق مع الدول المعنية، مع الأخذ في الاعتبار جميع المساهمات والمقترحات التي قدمتها.