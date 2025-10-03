قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لابيد: ليس لدى نتنياهو أي عائق سياسي أمام اتمام الخطة التي بدأها ترامب
أحمد حسن: حال رحيل يانيك فيريرا فإدارة الكرة تستبعد فكرة المدرب الوطني
إلهام شاهين تهنئ نجل هاني رمزي بمناسبة زفافه.. شاهد
وزير خارجية أمريكا: اقتربنا كثيرا من إطلاق سراح الرهائن
ترامب يتوعد حماس بالدمار الشامل حال إصرارها على البقاء في السلطة
السكة الحديد تُسيّر الرحلة الثالثة والعشرين لقطارات العودة الطوعية للأشقاء السودانيين
وزير الخارجية الأمريكي: نحن أقرب لإعادة المحتجزين لدى حماس
الصحة تصدر ضوابط محدثة لاستيراد قرنيات العيون لضمان أعلى معايير الجودة والأمان
ترامب: سنقضي على حماس تماما إذا قررت البقاء في السلطة
فراعنة الطائرة ضمن ثمانية منتخبات في كأس التحدي العربي بالأردن
ارتفاع مؤشرات البورصة لدى إغلاق تعاملات اليوم
بوتين: روسيا وطاجيكستان ستواصلان العمل الجاد بشأن القضايا المشتركة الراهنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| مخاطر خلط الكلور مع منظفات الصحون.. ألم الأسنان و الصوت الخشن أشهر أعراض كورونا الجديد

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
آية التيجي

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها..

نشرة المرأة والمنوعات

المسام الواسعةأفضل الطرق لعلاج المسام الواسعة واستعادة نضارة البشرة

مي عمر بـ لوك جديد.. مي عمر تتألق بهذه الإطلالة

رضوى الشربينيرضوى الشربيني تخطف الأنظار برشاقة ملفتة

البطن جسم رشيق خلال أيام.. مشروب سحري لحرق دهون البطن

مصافحة اليد7 أمراض خطيرة يمكن أن تسببها مصافحة اليد البسيطة

الكمون 5 فوائد صحية تدفعك لوضع الكمون في طعامك

النومحرقة المعدة والارتجاع.. لا تأكل هذه الأطعمة الثلاث قبل النوم أبداً

زيت الزيتونكثرته تضر صحتك.. الحقيقة الصادمة عن زيت الزيتون والطهي

الشرايين الحلبة والشوفان الأبرز.. أطعمة تساعد على تنظيف الشرايين والدورة الدموية

مخاطر خلط الكلور مع منظفات الصحونخليط سامّ يهدد صحتك.. مخاطر خلط الكلور مع منظفات الصحون

كورونا ألم الأسنان و الصوت الخشن أشهر الأعراض .. سلالات جديدة من كورونا

المرأة والمنوعات نشرة المرأة والمنوعات المسام الواسعة مي عمر رضوى الشربيني حرق دهون البطن مصافحة اليد البسيطة الكمون حرقة المعدة والارتجاع النوم زيت الزيتون والطهي تنظيف الشرايين والدورة الدموية الكلور مع منظفات الصحون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية

البنك المركزي

عقوبات مشددة للمُخالفين .. تعرّف على الحد الأقصى للنقد عند السفر للخارج

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 5-10-2025

الزمالك

«أنا زهقت الصراحة».. تعليق ناري من الغندور بعد تعادل الزمالك أمام غزل المحلة

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الأحد 5-10-2025

الجلوس بعد الفجر

لماذا أمر الرسول بالجلوس بعد الفجر إلى الشروق؟.. 10 أسباب

العد التنازلي بدأ.. اعرف الموعد الفلكي لشهر رمضان 2026

العد التنازلي بدأ .. اعرف الموعد الفلكي لشهر رمضان 2026

الغندور

مع السلامة.. الغندور يهاجم دفاع النادي الأهلي

ترشيحاتنا

جولة طارق النبراوي نقيب المهندسين في المنوفية

بيجهز نفسه للانتخابات.. النبراوي يواصل جولاته بالمحافظات ووعود بالجملة لحل قضايا المهنة

وزير الصحة

وزير الصحة: إطلاق دليل عمل لسلامة المرضى في أقسام حديثي الولادة

مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية

وزير البيئة ومحافظ الفيوم يبحثان خطة 2025/2026 لتنمية المحافظة وتطوير المحميات الطبيعية

بالصور

محافظ الشرقية يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

هبة قطب تكشف مفاجأة في فرح ابنتها دينا

هبة قطب
هبة قطب
هبة قطب

طريقة عمل العجة.. اعرفي المقادير

طريقة عمل العجة
طريقة عمل العجة
طريقة عمل العجة

طريقة عمل بسكويت الشاى الصعيدي

طريقة عمل بسكويت الشاى الصعيدي
طريقة عمل بسكويت الشاى الصعيدي
طريقة عمل بسكويت الشاى الصعيدي

فيديو

واقعة الشجاع والمخمور

ضابط شجاع ينقذ الموقف.. سيطرة بطولية على شاب مخمور أحدث فوضى في القليوبية

شيراز وحسام حبيب

حسام حبيب واللبنانية شيراز.. من صورة رومانسية إلى قطيعة على إنستجرام

طلبقة أحمد مكي

زواج سري وخذلان.. طليقة أحمد مكي تكشف أسرار زواجها لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أمريكا وإسرائيل.. تحالف القذارة والدم الفلسطيني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

المزيد