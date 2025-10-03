الحلبة والشوفان الأبرز.. أطعمة تساعد على تنظيف الشرايين والدورة الدموية

مع مرور الوقت، تبدأ الشرايين بالتضيق، ومع نمط الحياة الخامل وعادات الأكل التي نتبعها، غالبًا ما نُهمل صحة القلب والأوعية الدموية، وحتى حدوث أمر خطير، لا ننتبه له، يمكن أن تتصلب رواسب اللويحات مع مرور الوقت، مما يؤدي إلى حالة تُعرف بتصلب الشرايين، مما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وارتفاع ضغط الدم.

أطعمة تنظف الشرايين وتعزز الدورة الدموية

- الشوفان

غني بالبيتا جلوكان ، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان يُعرف بقدرته على خفض الكوليسترول السيئ (LDL)، وقد أظهرت التجارب الموضحة هنا أن تناول الشوفان يرتبط بانخفاض مستويات الكوليسترول الكلي والضار بنسبة 5% و7% على التوالي، كما يقلل البيتا جلوكان من تكوين اللويحات الشريانية مع مرور الوقت، كما يُحسّن تناول الشوفان بانتظام صحة الجهاز الهضمي ويضبط مستويات السكر في الدم، مما يُساعد بشكل غير مباشر على صحة الجهاز القلبي الوعائي. ويوصي خبراء التغذية بشدة باستخدام الشوفان الكامل الملفوف أو الشوفان المقطع بدلاً من الأنواع سريعة التحضير للحصول على أفضل النتائج

- الحلبة

الحلبة الموجودة في المنازل، هي توابل ذات فوائد تتجاوز مجرد التتبيل، فقد أظهرت مركبات بذورها انخفاضًا كبيرًا في مستويات الكوليسترول، أظهر المرضى الذين يتناولون الحلبة بانتظام مستويات دهون أفضل، انقع بذور الحلبة في الماء طوال الليل وتناولها في الصباح.

- أوراق الكاري

أوراق الكاري والتي يُنظر إليها أحيانًا على أنها مجرد زينة، غنية بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة القلب، بفضل غناها بمضادات الأكسدة والألياف، تُقلل هذه الأوراق من أكسدة الكوليسترول وتُعزز تدفق الدم، كما تحتوي على الكايمبفيرول، الذي يُخفف الالتهابات، ويُزيل ترسبات اللويحات، ويُخفض كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة، كما تُساعد على استقرار مستويات السكر في الدم، مما يُؤثر بشكل غير مباشر على صحة القلب والأوعية الدموية.

المصدر times of india