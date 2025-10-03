7 أمراض خطيرة يمكن أن تسببها مصافحة اليد البسيطة

تُعتبر مصافحة اليد الودية بادرة حسن نية، إلا أنها قد تكون أيضًا ناقلًا خفيًا للأمراض الضارة، إذ يمكن أن تنتقل الجراثيم من شخص لآخر بمجرد ملامسة اليد، مما يؤدي إلى الإصابة بمختلف أنواع العدوى. لذا، فإن فهم مخاطر المصافحة وأهمية غسل اليدين فورًا أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الصحة.

اضرار مصافحة اليد

زُكام

نزلات البرد الشائعة هي أسهل جرثومة تنتقل عبر المصافحة، عندما يعطس شخص ما أو يسعل، تستقر جزيئات صغيرة من الفيروس على يديه، تنقل المصافحة هذه الجزيئات إلى شخص آخر، وقد يفرك أنفه أو فمه دون أن يشعر. النتيجة؟ عطس، وسيلان أنف، وحمى خفيفة، وشعور عام بالتعب، إنها أعراض بسيطة لكنها مزعجة، وقد تُبطئ الحياة اليومية.

الانفلونزا

تشبه نزلات البرد الأقوى والأكثر ضررًا، يمكن لفيروس الإنفلونزا أن يعيش على اليدين لساعات، لذا فإن مصافحة شخص مصاب قد تنقله بسهولة. بمجرد الإصابة، تظهر أعراض مثل ارتفاع درجة الحرارة، وآلام الجسم، والقشعريرة، والتعب، والسعال المستمر. على عكس نزلات البرد، يمكن للإنفلونزا أن تُعيق روتين الحياة، مما يُصعّب العمل أو الدراسة لأيام.

التهاب الملتحمة (العين الوردية)

قد يبدو التهاب الملتحمة غير ضار، لكنه ينتشر بسرعة فائقة عبر ملامسة اليدين، إذا لمس شخص عينيه المصابتين ثم صافحهما، فقد تنتقل الجراثيم، يسبب لمس العينين بعد ذلك احمرارًا وحكة وسيلانًا للدموع، في المدارس والمكاتب، قد تتفاقم حالة واحدة من التهاب الملتحمة بسرعة وتتحول إلى حالات متكررة، نظافة اليدين هي أسهل طريقة لمنع هذا التفاعل المتسلسل.

مرض اليد والقدم والفم

يصيب هذا المرض الأطفال في الغالب، ويسبب بثورًا صغيرة على اليدين والقدمين وداخل الفم، لكن الفيروس يمكن أن يعيش على اليدين وينتشر حتى قبل ظهور البثور. مصافحة بسيطة قد تنقل الجراثيم من طفل (أو بالغ!) إلى آخر، عادةً ما يزول المرض من تلقاء نفسه، ولكنه قد يسبب انزعاجًا، وقد يؤدي أحيانًا إلى الغياب عن المدرسة.

البكتيريا المسببة للإسهال (الإشريكية القولونية والسالمونيلا)

قد لا تبدو هذه البكتيريا خطيرة، لكنها تُسبب مشاكل معوية خطيرة، عند ملامسة اليدين للأسطح الملوثة، مثل مقابض الأبواب أو الطعام أو حتى ملامسة اليدين، قد تدخل الجراثيم إلى الفم. والنتيجة؟ الإسهال، والتقلصات، والغثيان، والجفاف، غسل اليدين بعد كل مصافحة، وخاصة قبل الوجبات، يُبعد هذه البكتيريا.

القروح الباردة (فيروس الهربس البسيط)

قروح البرد هي بثور مؤلمة تظهر على الشفاه أو حولها، حتى لو لم تكن ظاهرة، يمكن أن يبقى الفيروس على اليدين. المصافحة ثم لمس الوجه أو الشفاه قد تُسبب تفشي المرض، مع أن قروح البرد لا تُهدد الحياة، إلا أنها مزعجة ومعدية وقد تتكرر، نظافة اليدين وسيلة دفاع بسيطة.

التهابات الجلد

قد تبدأ التهابات الجلد البسيطة باحمرار أو نتوء أو حكة طفيفة، وغالبًا ما تسببها بكتيريا المكورات العنقودية أو الفطريات، يمكن أن تنتقل هذه الجراثيم من يد إلى أخرى، خاصةً إذا كانت هناك جروح أو خدوش صغيرة، قد تبدو هذه الالتهابات غير ضارة في البداية، إلا أنها قد تتفاقم إذا تم تجاهلها، مسببةً الألم والتورم أو الانتشار إلى أجزاء أخرى من الجسم.





لماذا غسل اليدين فورًا أمر مهم؟

غسل اليدين أشبه بالضغط على زر إعادة ضبط الصحة. استخدام الصابون والماء لمدة ٢٠ ثانية يقضي على معظم الجراثيم، بينما تُجدي المعقمات الكحولية نفعًا عند عدم توفر الصابون، نظافة اليدين لا تحمي الصحة الشخصية فحسب، بل تمنع أيضًا انتقال العدوى إلى الأصدقاء والعائلة والزملاء، إنها عادة بسيطة تُحدث فرقًا كبيرًا في الحياة اليومية.

