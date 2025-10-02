هكذا تتخلص من الرائحة الكريهة المنبعثة من الحذاء

يعد انبعاث رائحة كريهة من الحذاء كابوسًا مزعجًا جدًّا، حيث إنها تسبب حرجًا بالغًا للمرء، ومن خلال العناية السليمة يمكن التخلص من الرائحة الكريهة المزعجة.

الرائحة الكريهة للحذاء

وأوضحت كلاوديا شولتس، من المعهد الألماني للأحذية، أن الأقدام تتعرق أكثر مما يظن الكثيرون على مدار اليوم؛ إذ تُعادل الكمية، التي تتراكم بسرعة، كوبًا صغيرًا من الماء.

وإذا لم يتم امتصاص هذه الرطوبة، فإنها تتراكم داخل الحذاء، ومن ثم تجد البكتيريا والفطريات بيئة مثالية للتكاثر، ما يسبب رائحة العفن المُعتادة.

طريقة القضاء على رائحة الحذاء

ويمكن مواجهة الرائحة الكريهة المنبعثة من الحذاء من خلال الأسلحة التالية:

- تهوية الحذاء بانتظام، وذلك باستخدام مروحة عند الحاجة.

- يمكن أن تساعد البخاخات المضادة للبكتيريا المتوفرة في الصيدليات أو المُصنّعة من الزيوت العطرية في تقليل الجراثيم وتحييد الروائح.

- تشمل الوصفات المنزلية المناسبة وضع شرائح الليمون في الحذاء أو وضع أكياس مُعطّرة تحتوي على أعشاب، في حين أن صودا الخبز أو بقايا القهوة غالبا ما تكون غير فعالة بما يكفي لإزالة الرائحة الكريهة.

- يمكن أيضا وضع الحذاء في كيس في “المُجمّد” (الفريزر) لبضع ساعات؛ حيث تساعد البرودة في القضاء على البكتيريا وتُخفف الرائحة، مع مراعاة أن هذه الطريقة تعد أنسب للأحذية المصنوعة من الأقمشة والجلد الصناعي منها للجلد الرقيق.

تدابير للوقاية

وللوقاية من انبعاث رائحة كريهة من الحذاء من الأساس ينبغي اتخاذ التدابير الآتية:

- ينبغي تغيير الحذاء بانتظام، مع إعطاء كل زوج راحة لمدة 24 ساعة على الأقل.

- يُزيل ورق الجرائد الموجود داخل الحذاء طوال الليل أي رطوبة متبقية.

- تُعدّ قوالب الأحذية المصنوعة من خشب الأرز فعّالة على نحو خاص، إذ إنها تمتص الرطوبة وتُطلق رائحة زكية في الوقت نفسه.

- يلعب اختيار الخامات دورا مهما أيضا؛ فالجلد أو الألياف الطبيعية مثل القطن والكتان تمتص العرق بشكل أفضل من المواد الاصطناعية، لذا فإن ارتداء الجوارب المصنوعة من ألياف طبيعية مثل الميرينو أو القطن يُقلل من تراكم العرق في الداخل، وعلى العكس من ذلك، لا يُنصح بارتداء الأحذية المغلقة من دون جوارب، نظرًا إلى أن الرطوبة ستتراكم حينئذ بشكل أسرع.

- ينبغي غسل القدمين وتجفيفهما جيدًا بانتظام. وإذا لزم الأمر، يمكن أن يساعد استخدام بودرة القدمين ومُزيلات العرق الخاصة على تقليل إفراز العرق.

كيفية العناية بالأحذية

وتتطلب الأحذية الجلدية عناية أكبر؛ إذ ينبغي معالجتها بانتظام باستخدام كريمات مرطبة تُحافظ على ليونتها. أما الجلد المدبوغ والشامواه، فيمكن الحفاظ على نظافتهما ورونقهما باستخدام فرش خاصة، كما يجب أن يكونا مقاومين للماء لصد الأوساخ والرطوبة، بحسب دي بي إيه.

ويمكن أحيانا غسل الأحذية النسيجية أو الرياضية في الغسالة، مع مراعاة توخي الحذر، خاصةً مع النعال المصنوعة من مواد مختلطة أو مُلصقة؛ حيث قد تظهر حواف غير جذابة أو طبقات فضفاضة بسرعة.

ويعد الخيار الأكثر أمانا هو الغسل اليدوي اللطيف باستخدام صابون غسيل خفيف. وعند استخدام الغسالة الأوتوماتيكية، فينبغي وضع الأحذية في كيس غسيل، مع غسل الأربطة بشكل منفصل، على أن يتم اختيار دورة غسيل خفيفة.

وللحفاظ على انتعاش الأحذية، يمكن إضافة أكياس مُعطرة إليها عند تخزينها أو حتى رش القليل من العطر المفضل في علبة الأحذية؛ حيث يضفي ذلك على الحذاء لمسة شخصية مميزة.