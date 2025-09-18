قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هبوط عالمي | انخفاض كبير في أسعار الذهب.. وارتفاع الدولار السبب
تمكين المرأة أولوية وطنية| الصحة: 20% فقط من النساء يعملن و10% يبحثن و70% لا يعملن
ملك إسبانيا: نسعى لتحويل الإمكانات المشتركة مع مصر إلى مشاريع ملموسة
أسرع طريقة لاستخراج البطاقة الشخصية 2025.. والاستلام في نصف ساعة
حزن سبتمبر وقلق مع نهاية الصيف.. ما القصة؟
قافلة «زاد العزة» الـ 40 ترسل 80 ألف سلة غذائية للأشقاء الفلسطينيين اليوم
أسيوط تفتح أبواب الاستثمار.. بروتوكول تعاون جديد مع البنك الأهلي لتعظيم الأصول المملوكة للمحافظة
حسن الخطيب: الاستثمارات الإسبانية في مصر 900 مليون يورو
مدبولي: رفع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية مع إسبانيا يمثل مرحلة جديدة في مسيرة التعاون
بصور من المستشفى ... معلومات صادمة عن مرض بيلا حديد
موعد مباراة برشلونة ونيوكاسل في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة
مدبولي: مصر اتخذت خطوات واسعة في مجال الإصلاح الاقتصادي وتطوير البنية التحتية
اقتصاد

معرض دائم للأحذية بمجمع الأم.. غرفة صناعة الجلود تطلق أكبر منصة لتسويق المنتجات الجلدية بسعر المصنع

مجمع الأمل
مجمع الأمل
ولاء عبد الكريم

 عقدت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة جمال السمالوطي، اجتماعًا بمجمع الأمل للجلود، بحضور مصطفى علام عضو مجلس الإدارة، وعمر حفني نائب المدير التنفيذي، إلى جانب ممثلين عن المصانع المتواجدة بالمجمع، وذلك لبحث آليات التشغيل النهائية والاستعدادات الخاصة بإطلاق مشروع المعرض الدائم للأحذية والمنتجات الجلدية.

وقال جمال السمالوطي، رئيس الغرفة، خلال الاجتماع إن المشروع يتم إطلاقه بالتعاون مع محافظة القاهرة، ويأتي في إطار جهود الغرفة لدعم الصناعة الوطنية وتوفير منافذ بيع مباشرة تتيح للمواطنين شراء المنتجات بسعر المصنع، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تشجيع التصنيع المحلي وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع.

وأضاف أن المشروع يشمل 20 وحدة تجارية بمساحات متنوعة، وتم الاتفاق على اعتماد آلية تسعير تنافسية لإيجارات المحلات المتواجدة في المعرض الدائم، مع تقديم تخفيضات خاصة خلال السنة الأولى لدعم المصنعين عند انطلاق نشاطهم، على أن تخضع أسعار الإيجار لإعادة تقييم دورية بعد مرور ثلاث سنوات لضمان استدامة المشروع ومرونته مع تطورات السوق.

وأوضح السمالوطي أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن أولوية الحجز والتأجير ستكون للمصانع الأعضاء بغرفة صناعة الجلود والمصانع المتواجدة في مجمع الأمل، مع وضع معايير واضحة لاختيار العارضين تضمن تنوع الفئات المعروضة (أحذية، شنط، أحزمة، محافظ، ومنتجات جلدية متنوعة) وتمنع إدخال منتجات لا تنتمي للقطاع، لتفادي المنافسة غير المنضبطة والحفاظ على جودة العرض.

وتابع السمالوطي: «المعرض الدائم بمجمع الأمل ليس مجرد مشروع تجاري، بل منصة وطنية لدعم المنتج المصري وتمكين المصانع من الوصول مباشرة إلى المستهلك بسعر المصنع، وهذا يتماشى تمامًا مع رؤية الدولة في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة».

وأشار إلى أن الغرفة ملتزمة بإدارة المشروع بمهنية وبالتنسيق مع محافظة القاهرة والجهات المعنية لضمان بيئة تشغيل تُسهم في تنشيط المبيعات وتحقيق مردود إيجابي للمصانع والمواطنين على حد سواء.

وناقش الحضور بنودًا تشغيلية مهمة لإنجاح المعرض، من بينها تجهيزات الخدمات الأساسية، حيث تم التأكيد على أهمية التعاقد مع شركات متخصصة لإدارة خدمات الأمن والنظافة بشكل احترافي.

كما خُصص جزء من الاجتماع لوضع خطة تسويق وترويج متكاملة للمشروع، حيث أكدت الغرفة أنها ستطلق حملة إعلانية تشمل وسائل التواصل الاجتماعي ولافتات مضيئة، والاستفادة من وسائل الإعلان المحيطة بالمجمع، إضافة إلى التعاون مع مؤثرين ومنصات بيع ذات جمهور واسع، لرفع الوعي بالمكان وجذب الزبائن.

وتقرر تنظيم فعاليات ومعارض مؤقتة داخل المجمع تستمر لثلاثة أيام بشكل دوري، بهدف خلق حركة مستمرة داخل المعرض وتعريف الجمهور بالمنتجات المتاحة من المصانع الأعضاء قبل وبعد افتتاح الوحدات بشكل دائم.

وأكد المجتمعون على أهمية إعداد خطة تشغيلية واضحة وقابلة للتنفيذ تتضمن معايير العرض والديكور الداخلي للمحلات (ستاندات، لافتات داخلية وخارجية، قواعد تعليق وعرض المنتجات)، بحيث يظهر المجمع بشكل أنيق ومنظم يعكس جودة الصناعة المحلية.

تعميق التصانع الصناعة المحلية الأعضاء

