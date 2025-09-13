السيطرة على حريق داخل مصنع أحذية في شارع مؤسسة الزكاة بالمرج

سيطرت قوات الحماية المدنية في القاهرة على حريق اندلع داخل مصنع أحذية في شارع مؤسسة الزكاة بعد منطقة الزهور بحي المرج، نتيجة ماس كهربائي.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًا بالحادث، وانتقلت قوات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحريق، حيث تبين أن النيران اندلعت داخل المصنع بشكل مفاجئ.

وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما تواصل قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة الكاملة على الحريق، ومنع امتداده للمباني المجاورة.

وقد تم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لتأمين المنطقة، فيما بدأت الجهات المختصة أعمال الفحص والتحقيق للوقوف على ملابسات الحادث والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.