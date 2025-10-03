قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

كثرته تضر صحتك.. الحقيقة الصادمة عن زيت الزيتون والطهي

هاجر هانئ

كشفت دراسة حديثة في تقارير الخلايا أن الاستهلاك المرتفع لحمض الأوليك، الموجود بكثرة في زيت الزيتون، يمكن أن يساهم بشكل متناقض في السمنة

 أظهر البحث، الذي أجري على الفئران، أن حمض الأوليك يعزز انتشار الخلايا الدهنية، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن والمخاطر الصحية المرتبطة به مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري، ينصح بالاعتدال والتنوع في استهلاك الدهون.


 

حقائق حول زيت الزيتون

لسنوات، تم استهلاك زيت الزيتون كبديل صحي لزيوت الطهي الأخرى، وفقا لجمعية زيت الزيتون في أمريكا الشمالية، أكثر من 50٪من الأسر الأمريكية تستخدم زيت الزيتون بسبب نكهته وفوائده الصحية، وفقا لدراسةنشر زيت الزيتون في المكتبة الوطنية للطب، ويحتوي على عوامل مضادة للالتهابات وحماية الكبد ومضادة للتنكس العصبي.

ومع ذلك، كشفت دراسة حديثة نشرت في مجلة Cell Reports أن تناول نظام غذائي غني بالدهون يحتوي على كمية كبيرة من حمض الأوليك - وهو نوع من الأحماض الدهنية الموجودة في زيت الزيتون، يمكن أن يسبب سمنة أكثر من الأنواع الأخرى من الدهون الغذائية.

حمض الأوليك، وهو دهون أحادية المشبعة مرتبطة بالسمنة، تقود الجسم إلى صنع المزيد من الخلايا الدهنية. تعزز المستويات العالية من الحمض بروتين الإشارة، AKT2 وتقلل من نشاط البروتين المنظم LXR، مما يؤدي إلى نمو أسرع للخلايا السليفة التي تشكل خلايا دهنية جديدة.

أكتشاف لقاح مستخرج من زيت الزيتون يعالج السرطان وكورونا

نحن نعلم أن أنواع الدهون التي يتناولها الأشخاص قد تغيرت خلال وباء السمنة، أردنا أن نعرف ما إذا كان مجرد الإفراط في تناول نظام غذائي غني بالدهون يسبب السمنة، أو ما إذا كان تكوين هذه الأحماض الدهنية التي تشكل الزيوت في النظام الغذائي مهما، هل تؤدي جزيئات دهنية معينة إلى استجابات في الخلايا؟" قال مايكل رودولف، دكتوراه، أستاذ مساعد في الكيمياء الحيوية وعلم وظائف الأعضاء في كلية الطب بجامعة أوكلاهوما وعضو في مركز OU Health Harold Hamm للسكري إلى Medical Xpress.
 

أجرى رودولف وفريقه الذي ضم متعاونين آخرين في كلية الطب بجامعة ييل وكلية الطب بجامعة نيويورك، البحث عن طريق إطعام الفئران بمجموعة متنوعة من الوجبات الغذائية المتخصصة الغنية بالأحماض الدهنية الفردية على وجه الخصوص، بما في ذلك تلك الموجودة في زيت جوز الهند وزيت الفول السوداني والحليب وشحم الشحم وزيت فول الصويا.

كان حمض الأوليك هو الوحيد الذي أدى إلى الخلايا السليفة التي أدت إلى تكاثر الخلايا الدهنية أكثر من الأحماض الدهنية الأخرى.

أوضح رودولف: "يمكنك التفكير في الخلايا الدهنية". "عندما تعطي حمض الأوليك، فإنه يزيد في البداية من عدد "جنود الخلايا الدهنية" ، مما يخلق قدرة أكبر على تخزين العناصر الغذائية الزائدة. بمرور الوقت، إذا تجاوزت العناصر الغذائية الزائدة عدد الخلايا الدهنية، يمكن أن تحدث السمنة، والتي يمكن أن تؤدي بعد ذلك إلى أمراض القلب والأوعية الدموية أو مرض السكري إذا لم يتم السيطرة عليها."

ماذا يحدث لجسمك عند استخدام زيت الزيتون؟

اقترح استهلاك الدهون باعتدال ومن مجموعة متنوعة من المصادر. “يبدو أن المستويات المتوازنة نسبيا من حمض الأوليك مفيدة، ولكن المستويات الأعلى والمطولة قد تكون ضارة. إذا كان شخص ما معرضا لخطر الإصابة بأمراض القلب، فقد لا تكون المستويات العالية من حمض الأوليك فكرة جيدة.”

المصدر:timesofindia

