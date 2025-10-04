قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
‏6 خطوات للحفاظ على إطار السيارة وضمان السلامة على الطريق .. تعرف عليها
ترامب يعترف للمرة الأولى: نتنياهو بالغ في حربه ضد غـ زة
عاكسها وضربها.. شاب يتعدى على فتاة وسط الشارع
نزال: خطة ترامب تؤجل الاعتراف بدولة فلسطين رغم دعم دول كبرى
كوكا يسجل الهدف الأول للأهلي في مرمى كهرباء الإسماعيلية بالدوري
خناقة في مستشفى عام.. تفاصيل هجوم أهل مريض على ممرضة أثناء عملها بسوهاج
ترامب: أبلغت نتنياهو بعدم وجود بديل عن الموافقة على اتفاق السلام
مظاهرات في مدن وعواصم عالمية تنديدا باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
لتحقيق أقصى استفادة.. فتح بوابات خزان أسوان لتصريف مياه الفيضانا..شاهد
الوطنية للانتخابات: هدفنا الأساسي جعل اقتراع الناخب تجربة وطنية تدعو للفخر
القوات الأمنية الصومالية تُحبط هجوما إرهابيا استهدف مقرا تابعا لجهاز المخابرات
الأمم المتحدة ترحب بإعلان حماس استعدادها لإطلاق المحتجزين وتؤكد جاهزيتها لإدخال المساعدات إلى غزة

عبد الخالق صلاح

قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش رحب بالبيان الصادر عن حركة حماس بشأن استعدادها لإطلاق سراح المحتجزين والأسرى، مؤكدًا أن هذا الموقف يمثل خطوة مهمة نحو تفعيل خطة وقف إطلاق النار وتنفيذ بنودها على أرض الواقع.

وأوضح حق، خلال مداخلته مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الأمم المتحدة تمتلك ما يقرب من 19 ألف طن من المساعدات الإنسانية، تشمل مواد غذائية وطبية، جاهزة للدخول إلى قطاع غزة فور تهيئة الظروف الميدانية اللازمة وفتح المعابر بشكل آمن.

وأكد نائب المتحدث أن المنظمة الدولية على استعداد كامل لتسيير قوافل الإغاثة بمجرد حصول فرقها على التصاريح المطلوبة لضمان دخول العاملين الإنسانيين وتنفيذ مهامهم دون تعرضهم لأي مخاطر.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة تواصل تنسيق الجهود مع الأطراف كافة لضمان وصول المساعدات إلى المدنيين في القطاع، داعيًا إلى تسهيل عمل الإغاثيين وتأمين المعابر الإنسانية باعتبارها خطوة أساسية لتخفيف معاناة السكان المتضررين من الحرب.

نوح آدم

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

البحيرة

وضعتها في الدولاب تحت الهدوم.. أم تتخلص من ابنتها بطريقة بشعة في البحيرة

محكمة

المشدد 6 سنوات لقائد قطار طوخ بعد ضبطه وإلزامه برد مبلغ 9.5 مليون جنيه

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم يصل كيلو الفراخ البيضاء؟

الأحلام التي إذا رأيتها لا نُخبر بها أحدًا

لو شُفتها اسكت!.. 7 أحلام إذا رأيتها في المنام لا تخبر بها أحداً

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

صورة ارشيفية

وفاة 4 شباب من قرية واحدة ببني سويف في حادث ميكروباص على الطريق الأوسطي

الوطنية للانتخابات

اليوم.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب

حسام داغر ومحمد ممدوح

حسام داغر يطلق برنامج شقة التعاون ويستضيف محمد ممدوح في أولى الحلقات

داليا البحيري

بفستان أسود أنيق.. أحدث ظهور لـ داليا البحيري

مهرجان الإسكندرية السينمائي

تكريم المخرج الفرنسي جون بير أمريس في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط

‏6 خطوات للحفاظ على إطار السيارة وضمان السلامة على الطريق .. تعرف عليها

أقل من 100 ألف جنيه.. 5 سيارات مستعملة داخل السوق المصري ‏

بالرغم من التراجع الشهري.. ‏BYD‏ تحقق نمو 18.6% في مبيعات سياراتها ‏‏2025‏

أخبار السيارات| 400 ألف سيارة كيا معرضة لخطر الاحتراق فجأة.. و3 أخطاء شائعة تدمر سيارتك

توقعات ليلى عبد اللطيف

إبعدي عنها يا وليه.. رسالة عنيفة من شقيق ياسمين عبد العزيز لخبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف

غرق المنوفيه

اتركوا كل شيء واخرجوا.. إنذار عاجل في المنوفية يحذر من غرق الأراضي

الخطيب

الخطيب يستمر على كرسي رئاسة النادي الأهلي

نوى المشمش

أطباء يحذرون من نوى المشمش.. خـ.ــطـر على حياتك

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

