الأمم المتحدة ترحب بإعلان حماس استعدادها لإطلاق المحتجزين وتؤكد جاهزيتها لإدخال المساعدات إلى غزة

قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش رحب بالبيان الصادر عن حركة حماس بشأن استعدادها لإطلاق سراح المحتجزين والأسرى، مؤكدًا أن هذا الموقف يمثل خطوة مهمة نحو تفعيل خطة وقف إطلاق النار وتنفيذ بنودها على أرض الواقع.

وأوضح حق، خلال مداخلته مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الأمم المتحدة تمتلك ما يقرب من 19 ألف طن من المساعدات الإنسانية، تشمل مواد غذائية وطبية، جاهزة للدخول إلى قطاع غزة فور تهيئة الظروف الميدانية اللازمة وفتح المعابر بشكل آمن.

وأكد نائب المتحدث أن المنظمة الدولية على استعداد كامل لتسيير قوافل الإغاثة بمجرد حصول فرقها على التصاريح المطلوبة لضمان دخول العاملين الإنسانيين وتنفيذ مهامهم دون تعرضهم لأي مخاطر.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة تواصل تنسيق الجهود مع الأطراف كافة لضمان وصول المساعدات إلى المدنيين في القطاع، داعيًا إلى تسهيل عمل الإغاثيين وتأمين المعابر الإنسانية باعتبارها خطوة أساسية لتخفيف معاناة السكان المتضررين من الحرب.