سعر الدولار مساء اليوم 4-10-2025

شهد سعر الدولار في مصر استقرارا، في ختام تعاملات اليوم السبت، الموافق 4-10-2025، على مستوى السوق الرسمية دون تغيير.

استقرار الدولار

ويستمر ثبات سعر الدولار أمام الجنيه على مستوى البنوك العاملة في السوق المصرية، منذ آخر يوم عمل قبل الخميس الماضي.

ارتفاع مركز الجنيه

ارتفع مركز الجنيه أمام الدولار في نهاية تعاملات الخميس الماضي بمقدار 14% على مدى الأسبوع الماضي.

آخر تحديث لسعر الدولار

سجل آخر تحديث سجله الدولار مقابل الجنيه نحو 47.72 جنيه للشراء و 47.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.72 جنيه للشراء و47.81 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

أقل سعر دولار اليوم

سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.68 جنيه للشراء و 47.78 جنيه للبيع في بنوك " أبو ظبي الأول، الكويت الوطني، أبو ظبي التجاري".

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.69 جنيه للشراء و47.79 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.7 جنيه للشراء و 47.8 جنيه للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي،HSBC، المصرف المتحد، الإسكندرية، نكست، التجاري الدولي CIB، البركة".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.71 جنيه للشراء و 47.81 جنيه للبيع في المصرف العربي الدولي.

سعر الدولار في أغلب البنوك

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في معظم البنوك نحو 47.74 جنيه للشراء و47.84 جنيه للبيع في بنوك "قطر الوطني QNB، العربي الإفريقي الدولي، العقاري المصري العربي، قناة السويس، فيصل الإسلامي، الأهلي المصري، مصر".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.75 جنيه للشراء و47.85 جنيه للبيع في بنك سايب.

أعلى سعر دولار

سجل أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.13 جنيه للشراء و48.23 جنيه للبيع في بنك القاهرة الحكومي.

ووصل سعر الدولار نحو 47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع في مصر أبوظبي الإسلامي.