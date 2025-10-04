اللجنة الخاصة بمجلس النواب توافق على المواد محل ملاحظات الرئيس السيسي

أفادت قناة “إكسترا نيوز” في نبأ عاجل لها بأن اللجنة الخاصة بمجلس النواب تنتهي من الموافقة على المواد محل ملاحظات الرئيس السيسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقا للصياغات التي اقترحها وزيرا العدل والشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

ملاحظات الرئيس السيسي

وأكدت على أن اللجنة الخاصة بمجلس النواب من المقرر أن تعد تقريرا عما انتهت إليه بشأن المواد محل ملاحظات الرئيس السيسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة.

مواد قانون الإجراءات الجنائية

وحضر المستشار محمود فوزي ، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، صباح اليوم السبت ٤ أكتوبر ٢٠٢٥ أول اجتماعات اللجنة الخاصة بمراجعة اعتراضات الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدد من مواد قانون الإجراءات الجنائية، بمجلس النواب.



