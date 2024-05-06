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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مران الأهلي| الفريق يختتم تدريباته استعدادا لمباراة الاتحاد السكندري

صدى البلد

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم مرانه الختامي والوحيد قبل مباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها مساء غد على استاد القاهرة، والمؤجلة من الجولة التاسعة لبطولة الدوري الممتاز.

عقد مارسيل كولر، المدير الفني، للفريق محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث في كافة الجوانب الخططية الخاصة بالمباراة.

وأدى لاعبو الأهلي جزءًا بدنيًّا قبل تنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

وشارك محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمود الزنفلي ومصطفى مخلوف في تدريبات خاصة، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وواصل أحمد عبد القادر، لاعب الفريق، تنفيذ جلسات العلاج الطبيعي والبرنامج التأهيلي، تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية، لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الجونة بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة الدوري الممتاز.

وحصل الفريق على راحة أمس الأحد، للتخلص من الإجهاد بسبب توالي المباريات.

وخاض الأهلي تدريبًا وحيدًا اليوم على ملعب التتش، بسبب ضيق الوقت ما بين مباراتيه أمام الجونة والاتحاد السكندري.

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