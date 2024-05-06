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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

كيف تتخلصي من رائحة الرنجة في المنزل

صدى البلد

إذا كنت تواجهين مشكلة في التخلص من رائحة الرنجة النفاذة عقب تحضيرك لها، نقدم لك طرقا مختلفة في كيفية تعطير المنزل 


تنظيف الأطباق من رائحة الرنجة
رائحة الرنجة النفاذة قد تلتصق بالأطباق والأدوات التي استخدمتيها في تحضير الرنجة، وغسيلها بالطرق المعتادة لن يخلصك من الرائحة، لمعرفة الطرق الفعالة لتنظيف الأطباق من رائحة الرنجة  
طرق التخلص من رائحة الرنجة على اليدين
عقب تحضيرك للرنجة وتقديمها وتنظيف الأطباق قد تواجهك مشكلة التصاق رائحة الرنجة في يديكِ، واستخدام الصابون فقط غير كاف لتنظيف يديك، نقدم لك الطرق الصحيحة لتتخلصي من رائحة الرنجة على يديكِ

 

كل ماعليكي استخدام  الليمون لدعك اليد جيدا والاظافر ثم غسلها بالديتول المطهر  لغسل الاطباق واليد أيضا وبذلك الطريقة ستتخلص من الرائحة نهائيا.

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