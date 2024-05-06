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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: إجراء 4095 عملية رمد «مجانا» ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار

الرمد - ارشيفية
الرمد - ارشيفية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إجراء 4095 عملية متنوعة في تخصص الرمد، ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، وذلك في مستشفيات الوزارة بجميع محافظات الجمهورية، خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن عمليات العيون التي تم إجرائها شملت 2573 عملية مياه بيضاء، و35 عملية مياه زرقاء، و67 شبكية و28 قرنية، بالإضافة إلى 1392 حالة حقن شبكية، لافتاً إلى أن خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار مجانية بالكامل.

وأشار الدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، إلى المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء وسير العمل بالمستشفيات، حيث يجري المرور على المستشفيات والمراكز المتخصصة في جميع محافظات الجمهورية، للتأكد من توافر المستلزمات، وتطبيق المعايير، واستطلاع رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة لهم .

وذكر الدكتور محمد نادي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، أنه تم عقد 11 دورة تدريبية بمختلف المحافظات مستهدفة 220 متدربا من الفرق الطبية في مجال الجلوكوما، لرفع كفاءة العاملين في تخصص الرمد، لتقديم أفضل الخدمات الطبية، لافتاً إلى ترقية 150 طبيب مقيم إلى مساعد أخصائي رمد.

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