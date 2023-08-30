كواليس أزمة الأهلي بسبب وديات المنتخب| تفاصيل

كشف محمد غرابة، مدير منتخب مصر، كواليس الأزمة الحالية مع الأهلي، بسبب لاعبيه المنضمين للفراعنة.

وقال محمد غرابة في تصريحات عبر فضائية "أون تايم سبورتس": "كان هناك تواصل مع جميع الأندية للتعرف على مواعيد انطلاق المعسكرات والمباريات الودية، وعقدنا اجتماعا عبر الفيديو بين كولر مدرب الأحمر وروي فيتوريا المدير الفني للفراعنة".

وتابع: "تم الاتفاق على تقليص عدد لاعبي الأهلي بالمنتخب من 9 إلى 4 لاعبين فقط، لكننا فوجئنا ببيان الأحمر".

وواصل غرابة: "ضم اللاعبين الأربعة جاء بالاتفاق مع مارسيل كولر، وهو ما جعلنا نشعر بالضيق، وكذلك الهجوم الذي نتعرض له اليوم من بعض الصفحات".

وأضاف: "المباراة المقبلة مهمة للغاية بالنسبة لنا بسبب التصنيف الدولي، كما نواجه أزمة بسبب الإنذارات، كذلك مباراة تونس الودية أيضا ليست سهلة وستحاسبنا الجماهير حال خسارتها" .

وواصل: "رؤية روي فيتوريا هي التي ستحسم الأمر، وإذا كان سيترك بعض اللاعبين بعد المباراة الرسمية أو سيتم الإبقاء على جميع اللاعبين".

وأكمل: "سنصل في نهاية الأمر لحل وسط بكل تأكيد، وأريد أن أؤكد أن كل هذه الأزمة بسبب الاتحاد الإفريقي، وهو ما حدث من قبل في مباراة للزمالك ثم تحديد موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا".