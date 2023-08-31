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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زيزو برفقة زوجته وابنته في أحدث ظهور

احمد زيزو وزوجته
احمد زيزو وزوجته

خطف أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك، وزوجته الأنظار فى أحدث ظهور لهما عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ونشر زيزو صورة ظهر خلالها بإطلالة رومانسية مع زوجته وابنته مرتديا ملابس فورمال، نالت إعجاب جمهوره ومتابعيه.


 

من جانب آخر، قال الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي لنادي الزمالك إنه جاري تنفيذ بعض الإجراءات بخصوص أزمة القيد، مؤكدًا: "الأزمة في سبيلها إلى الحل".

وأضاف البناني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "فتحنا كل الملفات والتفاوض مع كل الجهات مثل الاتحادات والبنوك ومصلحة الضرائب واللاعبين والمدربين والموظفين وصرفنا حقوق العاملين".

أحمد سيد زيزو الاعلاميه بسمة وهبة الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي لنادي الزمالك زوجته وابنته لاعب نادي الزمالك

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