مع الرابر إزود.. كريم محسن يطرح ديو حبيبة

طرح منذ قليل المطرب كريم محسن أحدث أغانيه بعنوان "حبيبه" والذي يكون ديو غنائي مع الرابر الشهير "إزود" والذي يكون عوده لشكل غناء الراب سين مع البوب سين مره أخري ومنذ طرحه تفاعل معه العديد من رواد السوشيال ميديا ومحبيه.

"حبيبه" ديو غنائي بين كريم محسن والرابر أزود ومن كلمات وألحان إزود و توزيع موسيقي رامون وتم طرحه علي جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية.

وقد صرح كريم أن ذلك الشكل الغنائي هو عوده قويه ل الراب السين والبوب السين وأنه يحب ذلك النوع من المزيكا وهذا الشكل وخصوصا موسيقي "الراب" وخصوصا أنه قد قدم أكثر من تجربه غنائية لهذا الشكل مثل "come back to me " مع النجم تامر حسني و حسام الحسيني وغيرهم العديد.

كما قد يقوم بتجهيز أكثر من "تراك" ديو أيضا استعدادا لطرحهم خلال الفترة القادمة.