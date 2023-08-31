ثلاثي الأهلي ينتظم في معسكر الإعداد بالنمسا بعد الخضوع للفحص الطبي

انتظم أكرم توفيق وكريم فؤاد وإمام عاشور، ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في معسكر إعداد الفريق المقام حاليًّا في النمسا، بعدما خضع الثلاثي لفحص طبي شامل أمس الأربعاء، لدى الخبير النمساوي كريستيان فينك.

وأجرى ثلاثي الأهلي فحوصات طبية لدى الخبير النمساوي فينك، والتي أكدت تعافيهم بشكل تام من الإصابات المختلفة التي لحقت بهم في الموسم الماضي.

وكان الدكتور تامر أبو العينين، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قد أكد أنه اطمأن على حالة اللاعبين الثلاثة، وعلى جاهزيتهم للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف طبيب الأهلي أنه قام بالتواصل مع الخبير كريستيان فينك، وتم عقد جلسة مطولة بينهما عبر الفيديو كونفرانس، وتم الاطلاع على حالة كل لاعب، وتأكد أن الثلاثي تعافى تمامًا من الناحية الطبية من الإصابات المختلفة التي كانوا يعانون منها، ويمكنهم المشاركة في التدريبات الجماعية بشكل كامل.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي معسكره الإعدادي حاليًّا في النمسا حتى يوم 6 سبتمبر المقبل، استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.