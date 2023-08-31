عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ثلاثي الأهلي ينتظم في معسكر الإعداد بالنمسا بعد الخضوع للفحص الطبي

صدى البلد

انتظم أكرم توفيق وكريم فؤاد وإمام عاشور، ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في معسكر إعداد الفريق المقام حاليًّا في النمسا، بعدما خضع الثلاثي لفحص طبي شامل أمس الأربعاء، لدى الخبير النمساوي كريستيان فينك.

وأجرى ثلاثي الأهلي فحوصات طبية لدى الخبير النمساوي فينك، والتي أكدت تعافيهم بشكل تام من الإصابات المختلفة التي لحقت بهم في الموسم الماضي.

وكان الدكتور تامر أبو العينين، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قد أكد أنه اطمأن على حالة اللاعبين الثلاثة، وعلى جاهزيتهم للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف طبيب الأهلي أنه قام بالتواصل مع الخبير كريستيان فينك، وتم عقد جلسة مطولة بينهما عبر الفيديو كونفرانس، وتم الاطلاع على حالة كل لاعب، وتأكد أن الثلاثي تعافى تمامًا من الناحية الطبية من الإصابات المختلفة التي كانوا يعانون منها، ويمكنهم المشاركة في التدريبات الجماعية بشكل كامل.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي معسكره الإعدادي حاليًّا في النمسا حتى يوم 6 سبتمبر المقبل، استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.

 

اكرم توفيق كريم فؤاد وإمام عاشور بالنادي الأهلي الخبير النمساوي فينك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور جديد.. محامي كهربا يصدم نادي الزمالك في أزمة غرامة الفيفا

موعد بدء الدراسة 2024 للمدارس الحكومية| التعليم : بعد شهر ومفيش تأجيل

وفاة شقيق الفنان عمرو عبد الجليل

افتكر كويس بتتعامل مع مين.. ميدو يوجه رسالة شديدة اللهجة

بقيت بشحت .. نداء عاجل من برنسة عبد الغني لـ محمد رمضان

منتخب مصر في ورطة| رابطة الأندية تدعم الأهلي.. واتحاد الكرة يرفض الوصاية

مصر للطيران تعلن أسعار تذاكر العمرة للموسم الحالي

أحمد مرتضى منصور لـ صدى البلد: لن أترشح لرئاسة الزمالك وسأخوض الانتخابات

ترشيحاتنا

بن عزرا.. افتتاح أقدم المعابد اليهودية بعد ترميمه| تفاصيل

القبض على رئيس مجلس الشيوخ في الجابون وبحوزته حقيبة أموال | فيديو

عودة إمام عاشور وأكرم توفيق وكريم فؤاد إلي معسكر الأهلي في النمسا

بيب جوارديولا يفوز بجائزة أفضل مدرب في أوروبا

روسيا: مجموعة بريكس رسخت نفسها على المسرح العالمي كهيكل كبير ومستقل وموثوق

الكشف عن موعد تنصيب أوليجوي نجويما رئيسا للجابون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بربع مليون جنيه.. فستان درة حديث السوشيال ميديا

عادات يومية تصيبك بأمراض القلب وتسبب الموت المبكر

الكيلو يبدأ من 85| تخفيضات 25% على حلاوة المولد.. وهذه أماكن بيعها

أغربها نوع الحذاء.. كيف تتخلص من رائحة القدمين الكريهة؟

فيديو

5766 فرصة عمل في 12 محافظة ووظائف جديدة ببنك مصر.. قدم الآن

بعد استيلاء العسكريين على السلطة .. أين رئيس الجابون «علي بونجو»؟ |«فيديوجراف»

مقطع فيديو جرّبه الآن.. علاج النسيان في أقل من 10 دقائق بسهولة

إلهام شاهين : استفدت من وجودى فى لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ