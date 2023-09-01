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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بجمبسوت.. ناهد السباعي تشارك جمهورها بصور من رحلتها في لبنان

صدى البلد

شاركت الفنانة ناهد السباعي جمهورها صورا جديدة عبر حسابها بموقع  التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وظهرت ناهد السباعي بإطلالة جذابة خلال رحلتها بلبنان  مرتدية جمبسوت باللون الفضي، مما حازت على إعجاب متابعيها .

 

 

وشاركت ناهد السباعي بطولة مسلسل «الأجهر» الذي ضم كوكبة ونخبة من النجوم أبرزهم: النجم عمرو سعد، دره،ساره سلامه، سيد رجب، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، مصطفى أبو سريع، أنوشكا، أحمد مجدى، محمد جمعه، ندى بهجت، محمود قابيل، عارفة عبد الرسول، نور النبوى، بدرية طلبة، محمد جمعة، محمد التاجى، نهله سلامة، ياسر الزنكلونى، محمد عبد الجواد، علاء عوض، حمدى هيكل، حسنى شتا، محمد خميس، أحمد حبشى، قصى الأمين.

 

إطلالة ناهد السباعي اعمال ناهد السباعي الفنانة ناهد السباعي

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