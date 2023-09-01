رفع حالة الطوارئ للاستعداد لأسبوع الشباب .. إنتاج 7 آلاف تيشرت لطلاب التربية العسكرية | جامعة حلوان في 7 أيام

رئيس جامعة حلوان:

حاضنة المشروعات الصغيرة وحدة إنتاجية تحقق الاكتفاء الذاتي للاحتياجات الأساسية للجامعة

نسعى لبناء جسور التعاون المشترك مع جامعة ١٥ مايو لخدمة طلاب الجامعتين والتطوير والشراكة

تطوير البنية التحتية والإنشاءات على ثلاث مراحل وتنتهي الأولى قبل أسبوع شباب الجامعات

شهدت جامعة حلوان على مدار الأسبوع المنقضي، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، التي لفتت انتباه المتابعين المهتمين بـ أخبارها، سواء على مستوى الطلاب، أو أعضاء هيئة التدريس.

ويستعرض موقع صدى البلد، أبرز ما شهدته جامعة حلوان من أخبار وأحداث وتصريحات منذ بداية الأسبوع.

إلتقي الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الاستاذ ناجح جلال رئيس مجلس أمناء جامعة ١٥ مايو، الدكتور الوزير السابق محب الرافعي نائب رئيس الجامعة، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجامعتين، لبناء جسور التعاون المشترك لخدمة طلاب الجامعتين والتطوير والشراكة وبما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الجديد على الصعيدين المصري والعالمي في ظل الخطة الاستراتيجية للتعليم العالى ٢٠٣٠.

وخلال اللقاء أشار الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان إلى أن حلوان تعد أحد الجامعات المميزة في مجال البحث العلمي والتخصصات الفنية الفريدة ولديها الكليات الأم في الفنون والموسيقى وتضم قامات علمية كبيرة وفريدة، بجانب احتوائها على تخصصات علمية نادرة، إلى جانب وجود خطة استراتيجية لديها يتم العمل عليها وفق أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر ٢٠٣٠ للتحول الرقمي وتطوير البنية التحتية والإنشاءات، وكذلك التحول لجامعة صديقة للبيئة، وجذب المزيد من الطلاب الوافدين، وتطوير البرامج التعليمية وأنشاء برامج جديدة مميزة تتوافق مع متطلبات واحتياجات المجتمع في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي والتغيرات المتلاحقة في كافة المجالات.

وتناول اللقاء الحديث عن أهمية الشراكات والتعاون بين الجامعات في ظل امتلاك كل جامعة لتخصصات فريدة في ظل توجُّه الدولة فى التوسع لإنشاء الجامعات، والمساهمة فى منح الفرصة الحقيقية للطلاب لاستكمال مسار العملية التعليمية الخاص بهم، والتعاون في تطوير مستشفى الطلبة وتحويله لمستشفى جامعي، والتواصل في ظل وجود تخصصات جديدة أنشئت تتماشى مع رؤية وأهداف الدولة للتنمية المستدامة وتحقق متطلبات المجتمع المصرى، كذلك وجود الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى، والتى تهدف إلى الارتقاء بمنظومة التعليم بما يحقق أهداف الدولة للتنمية المستدامة، وما نشهده من تطوير كبير في قطاع التعليم الجامعي.

يأتي اللقاء في ظل التطور الكبير الذي يشهده قطاع التعليم الجامعى بمختلف التخصصات، الارتقاء بمنظومة التعليم الجامعى، والرغبة في عقد شراكة وتوأمة بين الجامعات المصرية.

وعلى جانب آخر أكد الدكتور السيد قنديل على أن أعمال الانشاءات التي تجري لرفع كفاءة البنية التحتية والصيانة والتشجير وتمهيد الطرق هدفه التحول لجامعة صديقة للبيئة والنهوض بالمظهر الجمالي والحضاري للجامعة وإعادتها لمكانتها بين الجامعات المصرية حتى تكون مؤهلة للعملية التعليمية وجاذبة للطلاب المصريين والوافدين، وأشار إلى أن هناك أعمال تطوير تجري للبنية التحتية وشبكة المعلومات والكهرباء والتشجير والزراعة، ويتم ذلك علي ثلاث مراحل وسيتم تنفيذ المرحلة الأولى قبل بدء فعاليات أسبوع شباب الجامعات لاستقبال ضيوف الجامعة، ثم المرحلة الثانية عقب انتهاء فعاليات الأسبوع، والمرحلة الثالثة وستكون لتطوير وتمهيد الطرق والبنية التحتية التي تربط بين كليات الجامعة.

وأوضح رئيس جامعة حلوان أن هناك 46 جامعة مصرية تشارك حتى الآن في فعاليات أسبوع شباب الجامعات منهم 27 جامعة حكومية و9 جامعات أهلية و11 جامعة خاصة، جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقد بشأن الوقوف على آخر الاستعدادات النهائية لأسبوع شباب الجامعات والذي تنظمه جامعة حلوان سبتمبر الجاري.

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه تم الانتهاء من وضع البرنامج الزمني لأنشطة وفاعليات الأسبوع وشهد الأسبوع الحالي انطلاق شعلة شباب الجامعات في عدد من الجامعات المصرية وهي أسيوط والمنيا والزقازيق وقناة السويس، ومن المقرر انطلاقها 4 سبتمبر في جامعة القاهرة، و5 سبتمبر في المنوفية والمنصورة، و6 سبتمبر في كفر الشيخ، كما تستضيف كليات جامعة حلوان الشعلة للترويج للأسبوع وزيادة الوعي به.

وتم خلال اللقاء استعراض البرنامج الزمني لأسبوع شباب الجامعات بدء من استقبال الوفود والندوات والأنشطة المنعقدة والمسابقات والحفلات والمعارض والرحلات وورش العمل، وبرنامج حفل الافتتاح يوم السبت 9 سبتمبر 2023، وحفل الختام المنعقد الأربعاء 13 سبتمبر 2023.

هذا وقد تم عرض مساهمات كلية الاقتصاد المنزلي وكلية الفنون التطبيقية في تصنيع احتياجات الجامعة خلال أسبوع شباب الجامعات من ملابس ومفروشات وشنط وهدايا تذكارية ودروع وميداليات.

كما تم استعراض آخر ما تم من أعمال الصيانة ورفع كفاءة الملاعب المفتوحة والمنشآت، الصالة المغطاة، المضمار، واستكمال الأدوات اللازمة، هذا بالإضافة إلي عرض مؤشرات الأداء الخاصة بأعمال الصيانة للكهرباء والنجارة والزجاج والالوميتال والمحارة والدهانات والسباكة والحدادة والسخانات، البوتاجازات والكولديرات بمباني المدن الجامعية (مبني 1 ، 3، 5 ، 9 ) التي تستقبل الطلاب من كل الجامعات ضيوف جامعة حلوان.

وفي إطار متصل تمكنت حاضنة المشروعات الصغيرة بالجامعة والتابعة للوحدة الإنتاجية لكلية الاقتصاد المنزلي أن تنتج زي التربية العسكرية لتغطية احتياجات إدارة التربية العسكرية بالجامعة على مدار عام كامل، كما كان لها دور رائد في تغطية احتياجات أسبوع شباب الجامعات والمزمع إقامته بالجامعة في أوائل شهر سبتمبر الجاري، وذلك بتوفير التيشرتات والحقائب التي تحمل شعار الفاعلية والتي تخطت بضع آلاف قطعة، كما تضمنت المنتجات مفروشات المدن الطلابية من ملاءات أسرة ومخدات وستائر تصل إلى 5000 آلاف منتج من كل صنف استعداداً لاستقبال ضيوف أسبوع الشباب بمباني المدينة الطلابية، وتنظيم وعمل ورش تعليمية، وجاري العمل على وضع خطة منظمة لتلبية احتياجات الكليات العملية من بلاطي المعامل، وأرواب التخرج لطلاب الفرق النهائية، أو أرواب مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه، وفي القريب العاجل سيتم تنفيذ الملابس الرياضية للرياضات المختلفة بكليتي التربية الرياضية للبنين والبنات بالجامعة.

وتعد حاضنة المشروعات الصغيرة بجامعة حلوان والتي يدعمها بقوة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة واحدة من أهم المشروعات الهامة في ظل السعي بخطى جادة في سبيل تنفيذ الكثير من المشروعات الإنتاجية، وذلك لخلق فرص عمل لأبنائنا الطلاب، وتطوير وتشغيل الوحدات الإنتاجية، بما يحقق الاكتفاء الذاتي لاحتياجات الجامعة بكلياتها وإدارتها المختلفة من الملابس والجلود والمفروشات.

وقد حققت حاضنة جامعة حلوان فكرة الاكتفاء الذاتي من خلال تقديم وإنتاج منتجات تعبر عن التخصصات النوعية الفريدة لكليات الجامعة، وذلك تحت إشراف أساتذة متخصصين بكلية الاقتصاد المنزلي تحت إشراف الدكتور خالد عبدالغفار القاضي عميد الكلية، والدكتور أسامة أبو هشيمة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومدير الوحدة الإنتاجية الدكتور مدحت حسين، ومتابعة التنفيذ الدكتورة هدى شعبان مدير فرع الحاضنة بعين حلوان، كما شارك في متابعة عملية التدريب والإنتاج فريق متخصص من السادة معاوني أعضاء هيئة التدريس لضمان تقديم منتجات عالية الجودة بما يحقق تدريب فعال ومنتجات ذات جودة مرتفعة.

وتتضمن الوحدة الإنتاجية بالكلية قطاعات ثلاث متخصصة بمجالات الملابس الجاهزة والصناعات الجلدية والتغذية وعلوم الأطعمة.

هذا ويستقبل المشروع عدد كبير من المتدربين بالفرق الدراسية المختلفة وذلك لتدريبهم على مراحل إنتاج الملابس المختلفة بالمشروعات الناشئة وإكسابهم الثقة والاعتماد على أنفسهم لإقامة وإدارة مشروعاتهم الخاصة بما يؤهلهم للحصول على فرص عمل جيدة على مستوي الجمهورية وليس فقط داخل نطاق الجامعة، وتتطور حاضنة جامعة حلوان وذلك في إطار جهود الجامعة تعمل الحاضنة على تحقيق الاستفادة من الإمكانيات المتاحة من ماكينات ومعدات إنتاج الملابس المتخصصة بكافة أنواعها والمنتجات الجلدية وذلك لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الملابس والمفروشات وغيرها والتي يحتاجها قطاع واسع من الطلاب والعاملين والأطقم الطبية وأفراد الأمن والسائقين وغيرهم.