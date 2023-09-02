ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم البورصة الأردنية في أسبوع

ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 0.88 في المئة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2408.7 نقاط.

وبحسب تقرير أداء البورصات العربية عبر وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، فقد بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 5.2 ملايين دينار أردني.

وذلك مقارنة مع 6.5 ملايين دينار أردني الأسبوع السابق، بنسبة انخفاض 19.9 في المئة، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 26.0 مليون دينار أردني، مقارنة مع 32.4 مليون دينار للأسبوع السابق.

في حين بلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع 21.5 مليون سهم، نُفذت من خلال 12688 صفقة.