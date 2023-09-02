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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان أزرق.. هبة مجدي تتألق في أحدث ظهور لها

هبة مجدي
هبة مجدي

خطفت الفنانة هبة مجدي، أنظار متابعيها في أحدث اطلالة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصوروالفيديوهات "إنستجرام".


 

وتألقت هبة مجدي بإطلالة جذابة مرتديه فستان بالون الازرق منفوش مشجر بالون الابيض واعتمدت تسريحة شعربسيطه بشكل مميز، مع ميك أب ناعم أبرز جمال ملامحها.


 

آخر أعمال الفنانة هبة مجدي

يذكر أن آخر أعمال هبة مجدي، مسلسل “المداح”، وتدور قصة مسلسل "المداح 3.. أسطورة العشق" حول قصة صابرالطفل الذي تبناه ورباه إمام الجامع، ثم وقع في حب فتاة؛ ليسلك طريقًا آخر، حيث يستخدمه بعض أصحاب السلطة فيتجارتهم غير المشروعة، والعديد من الأمور الأخرى، ثم تراوده سلسلة أحلام غريبة، الأمر الذي يجعل صابر يدخل فيمعارك مع الجن، حيث تتوالى الأحداث في صدمات وأيضًا أزمات.

اعمال هبة مجدي فستان ازرق غير المشروع مسلسل “المداح” مسلسل المداح 3

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