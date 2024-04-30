فاروق حسني يزور جاليري المشهد

زار أمس الاثنين الفنان فاروق حسني جاليري المشهد ليطالع أول معارضه الفنية والذي عرض مجموعة منتقاة من أهم الأسماء الحاضرة في الوسط التشكيلي.



وكان في استقبال الوزير الأسبق كلا من الفنان إيهاب اللبان مدير الجاليري والخبيرة الفنية داليا مصطفى ، كما صحبه في الجولة الكاتب الصحفي وائل السمري عضو مجلس أمناء مؤسسة فاروق حسني.



وأبدى الفنان الكبير فاروق حسني إعجابه بجميع الأعمال الفنية المعروضة في الجاليري كما أشار إلى ما تتميز به طريقة العرض الراقية التي أضافت إلى الأعمال الفنية وأسهمت في وضع المشاهد في حالة وجدانية وفنية شديدة الثراء.



كما أشاد الفنان فاروق حسني بالمستوي الفني الذي تميزت به الأعمال المعروضة .

جدير بالذكر انه تم افتتاح معرض المشهد النسخة الأولى بجاليري المشهد في الزمالك الشهر الماضي وسط كوكبة من ألمع النجوم والفنانين ورجال الفكر والأدب والشخصيات العامة ويستمر المعرض حتى ٦ مايو المقبل .