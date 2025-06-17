صعبان عليا جدًا.. إعلامي يوجّه رسالة لمدحت العدل

علق الإعلامي محمد فارس، على هجوم الكاتب مدحت العدل على الإعلامي خيري رمضان، بعد وصف الأخير له برمز التطرف الرياضي.

وكتب محمد فارس عبر حسابه الشخصي بموقع إكس: "صعبان عليا مدحت العدل جداً شوية شاغل باله بموسيقى استخدمها الأهلي في تقديم لاعب، وشوية طالع يرد على خيري رمضان عشان بيتكلم عن مساندة الأهلي، فكرة ان مشجع لنادي يعدي عليه ٢٥ سنة يعني ربع قرن فريقه مبيحققش دوري أبطال افريقيا وبيتفرج على الأهلي والترجي والوداد وصنداونز وبيراميدز بيحققوا الألقاب ويشوف فريقه بقى جزء من ماضي بعيد أوي، ويتفرج على الأهلي وهو بيشارك شوية كأس عالم للأندية وشوية أنتركونتيننتال، دي حاجات كلها صعبة أوي نفسيا على البعض ومش كل الناس تقدر تتحملها، متزعلوش منهم بالعكس اتعاطفوا معاهم لإن دول ضحايا الأهلي".

مدحت العدل يهاجم خيري رمضان

شن الكاتب مدحت العدل هجومًا حادًا على الإعلامي خيري رمضان، متهمًا إياه بقيادة حملة ممنهجة ضد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، على خلفية ما وصفه بـ"تعصب غير مبرر للنادي الأهلي".

وقال العدل، في منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن خيري رمضان يسعى من خلال هذه الحملة إلى تصدير صورة مغلوطة عن موقف الوزير تجاه النادي الأهلي، مستخدمًا "مبررات واهية"، مثل عدم ذهاب الوزير لتوديع بعثة الأهلي أو تهنئته بعد تعادله مع الفريق السابع في الدوري الأمريكي.

وأضاف: "يتحدث وكأن الأهلي ذاهب إلى ساحة معركة، بينما الواقع أن الوزير كان وما زال حريصًا على الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأندية، ويُمثل هيبة الدولة ولا يتعامل وفق الأهواء والانتماءات".

وأكد الهدام أن مواقف الدكتور أشرف صبحي السابقة تؤكد نزاهته وحياده ودعمه لكافة الفرق الرياضية المصرية، مشيرًا إلى أن الحملات الإعلامية التي تُدار ضد الوزير لا تعكس حجم المجهود الذي يبذله من أجل تطوير القطاع الرياضي في مصر.

واختتم الكاتب حديثه برسالة موجهة للإعلامي خيري رمضان قائلاً: "أرجو أن تتحدث فيما تفهم فيه.. ما يحدث لا يليق، والإعلام أصبح لا يعكس حجم الجهد المبذول من أجل الوطن... عيب".