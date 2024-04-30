عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الإسكان يوجه بتسريع الإجراءات لتيسير عمليات التصنيع المحلي للطلمبات

صدى البلد


زار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه الدكتور أسامة حمدي، مستشار وزير الإسكان لشئون المتابعة والمشروعات، واللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، مصنع شركة "Hydroo" الأسبانية، لبحث موقف تصنيع منتجات الشركة محليًا، وتذليل العقبات في طريق تعظيم المنتج المحلي، وللوقوف على إمكانياتها وقدراتها الفنية والهندسية، ومدى إمكانية التوسع في تسريع وتيسير عمليات التصنيع المحلي.

وكان في استقبال الدكتور عاصم الجزار، والوفد المرافق له، مجلس إدارة شركة "Hydroo" الإسبانية، الذين أكدوا توجه الشركة نحو تعميق العلاقات مع الشركاء المصريين، وجاهزيتهم لنقل التكنولوجيا، والتوسع في عمليات التصنيع المحلي في مصر، عن طريق الهيئة العربية للتصنيع، ووكيل الشركة في مصر لخدمة احتياجات السوق المصرية، ومن ثم التوسع في منطقة الشرق الأوسط من خلال جمهورية مصر العربية.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن زيارته لمصنع شركة "Hydroo" الإسبانية، تأتى فى إطار متابعة التكليفات الصادرة عن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع شركاء الهيئة العربية للتصنيع، لبحث تصنيع الطلمبات محلياً، لدعم خطة توطين صناعة الطلمبات لتلبية الاحتياجات المحلية للمشروعات التنموية، واستكمالا للبروتوكول الموقع بين الهيئة العربية للتصنيع - مصنع المحركات، وشركة "Hydroo" الأسبانية لتصنيع الطلمبات، ووكيلها شركة "Delta Power".

وتفقد الوزير ومرافقوه، مصنع شركة "Hydroo" الأسبانية، والمنتجات المختلفة للمصنع، وناقش مع مسئولى الشركة الاحتياجات الخاصة لتوسيع وتسريع نطاق التصنيع المحلي، مع الالتزام الكامل بما يحتاجه المشروع من أساليب متابعة وضمان الجودة، مشيداً بأساليب الجودة المتبعة في عمليات التصنيع لدى الشركة، ومشددا على أهمية تصنيع المنتج المحلى بنفس جودة المنتج المصنّع من قبل مصنع الشركة.

كما وجه الدكتور عاصم الجزار، بضرورة استمرار متابعة الجهات المعنية، لتسريع إجراءات الموافقات المطلوبة لتيسير عمليات التصنيع المحلي، والتوسع في الأنواع والسعات المختلفة لتلبية احتياجات السوق المصرية، مشيراً إلى أن توجيهات القيادة السياسية تؤكد على التوسع في الاعتماد على المنتج المحلى، وخاصة فى ظل حجم المشروعات الكبير الذي يتم تنفيذه على مستوى الجمهورية، وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

ومن جانبهم، أكد مسئولو شركة "Hydroo" الأسبانية، اهتمامهم الشديد بالسوق المصرية، وتوطين صناعة منتجاتها فى مصر، حيث إن السوق المصرية تتطلب حجم إنتاج كبير من الطلمبات، لتلبية احتياجات المشروعات القومية الجارى تنفيذها، وتكون فيما بعد مقرا لتصنيع الطلمبات بجميع أحجامها وأنواعها، كما استعرضوا قدرات الشركة الفنية والهندسية، وقدراتها الإنتاجية للطلمبات من أنواع وأحجام ومواد تصنيعية بجودة عالية، وسابقة أعمالها الكبيرة في السوق الأوروبية وخاصة السوق الألمانية.

احتياجات السوق المصري احتياجات السوق الهيئة العربية للتصنيع الهيئة القومية لمياه الشرب الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي الدكتور عاصم الجزار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء السوق المصرية المجتمعات العمرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن|الجنيه يواصل رحلة الارتفاع أمام الدولار ومفاجأة في السعر خلال ساعات

بعد توجيهات الرئيس السيسي بتخصصات المستقبل.. مصير كليات الآداب والحقوق والتجارة.. وهذه مطالب سوق العمل

قرب من 2600 جنيه| أسعار الذهب في النازل مجددا.. وعيار 21 مفاجأة

بيان هام من الصحة السعودية بشأن حالات تسمم في الرياض

لقاح استرازينيكا وحقيقة حدوث جلطات.. الصحة تطمئن المواطنين والمصل واللقاح ترد علميا| خاص

ماذا أفعل في من ظلمني؟.. الشيخ الشعراوي: أمامك 4 طرق فاحذر الأخيرة

عرض من ناد سعودي.. هل سيغادر شيكابالا الزمالك؟

بحفل ملكة جمال العالم للسياحة.. رزان مغربي بفستان جرئ يثير السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

تسهيل إجراءات الاستثمار .. مصر تسعى لتعزيز التعاون مع بيلاروسيا

إجراء سعودي عاجل يخص الحجاج النظاميين

الرئيس السيسي يستقبل أمير دولة الكويت اليوم

مذكرة تفاهم بين مصر وبيلاروسيا لتعزيز مشاركة المستثمرين في سوق الأوراق المالية بالبلدين

بث مباشر.. رئيس الوزراء ونظيره البيلاروسي يشهدان منتدى الأعمال المشترك

رئيس وزراء بيلاروسيا: زيارة تاريخية أقوم بها للمرة الأولي في مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعي لـ 500 شاب وفتاة

بدون مكياج.. شاهد| أروى جودة في آخر ظهور لها على إنستجرام

بكوب دقيق ذرة.. طريقة عمل البسيسة الخفيفة

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروعى مراكز القيادة التعبوى المشترك للقوات الجوية والدفاع الجوى

فيديو

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعي لـ 500 شاب وفتاة

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروعى مراكز القيادة التعبوى المشترك للقوات الجوية والدفاع الجوى

رقص وغناء.. لينا الطهطاوي تشعل حفل ليلة الحناء

سميرة سعيد تروج لأغنيتها الجديدة كداب.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

اﻟﻤﺰﻳﺪ