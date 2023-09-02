الأوقاف: توزيع 10 أطنان مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية في البحر الأحمر

سلمت الأوقاف شحنة غذائية قيمة تبلغ ١٠ طن من المواد الغذائية إلى مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة. هذه الجهود تهدف إلى دعم الأسر الأولى بالرعاية وتحسين ظروفهم الحياتية.

تضمنت هذه الشحنة المواد التموينية الأساسية والضرورية للأسر، والتي تشمل ٤ طن من الأرز، و ٤ طن من السكر، و ٢ طن من المكرونة. تم تسليم هذه المواد إلى مديرية التضامن بالبحر الأحمر بحضور مجموعة من الشخصيات البارزة في المنطقة، منهم الشيخ هاني عنتر السباعي، مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر، والشيخ عبد الباسط عثمان، مدير الدعوة.

وقد جاءت هذه المبادرة الكريمة في إطار الدور المجتمعي البارز الذي تلعبه وزارة الأوقاف برعاية الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف. تم توجيه هذه المواد الغذائية لتخفيف أعباء الأسر المحتاجة وتقديم الدعم لهم في هذه الفترة الصعبة.