ريال مدريد يخطف فوزًا صعبًا من خيتافي ويحافظ على صدارة الدوري الإسباني

خطف فريق ريال مدريد فوزًا صعبًا من نظيره خيتافي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، على ملعب سانتياجو برنابيو، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإسباني.

وجاء هدف خيتافي عن طريق بورخا مايورال في الدقيقة 11.

ثم تعادل ريال مدريد في الدقيقة 47 عن طريق خوسيليو.

وفي الدقيقة 90+5، خطف جود بيلينجهام الفوز لصالح فريق ريال مدريد.



وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:



حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: فران جارثيا، ألابا، روديجر، كارفخال

خط الوسط: تشواميني، كامافينجا، مودريتش، بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو، خوسيلو.

وبهذه النتيجة، حافظ فريق ريال مدريد على صدارته للدوري الإسباني برصيد 12 نقطة.