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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد روسيا .. وزير الخارجية التركي يزور إيران

أرشيفية
أرشيفية

يجري وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، زيارة إلى طهران، اليوم الأحد، تلبية لدعوة نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وفقاً لما ذكرته وكالة الأناضول التركية.

وتأتي زيارة فيدان لطهران بعد يومين من الزيارة التي قام بها وزير الخارجية التركي إلى موسكو ولقائه نظيره الروسي سيرجي لافروف، فضلاً عن أنه سبق لفيدان القيام بزيارة خاطفة إلى العراق.

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وذكر بيان للخارجية التركية، السبت، أنه من المتوقع أن يجري فيدان اتصالات رفيعة المستوى في إطار زيارته. وأوضح البيان أن فيدان سيبحث مع نظيره عبد اللهيان العلاقات الثنائية والتعاون بين الجانبين. كما سيتبادل الوزيران وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية الراهنة.

وتُعد زيارة هاكان فيدان إلى طهران الأولى من نوعها منذ تسلمه مهامه كوزير الخارجية في بلاده

روسيا وزير الخارجية التركي ايران هاكان فيدان طهران

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