بعد موجات الحر والحرائق.. وفاة شخصين في فيضانات بإسبانيا|فيديو

أمطار غزيرة تسببت بفيضانات جارفة، في شمال و غرب إسبانيا بأقل من 48 ساعة فقط، وجاء ذلك في تقرير أذاعته فضائية "العربية".

شخصان توفوا على أثر الفيضانات

وأفاد التقرير، أن هناك شخصان توفوا على أثر الفيضانات غرقاً في إحدى الأودية، بالإضافة إلى أن الفيضانات خلفت دماراً كبيراً.



ووفقاً للتقرير، فإن وكالة الأرصاد الجوية حذرت من إستمرار الأمطار حتى الإثنين المقبل ،وقبل نحو اسبوع في شمال إسبانيا شهدت جزيرة مايوركا السياحية أمطاراً غزيرة مصحوبة برياح قوية، تسبب بدمار مادي أيضاً.



وأوضح التقرير، أن هذه الأمطار تأتي بعد موجات حر ضربت البلاد، و حرائق في تينيريفي وجزر الكناري صنفت بـ"الأسوأ" منذ 40 عاماً.