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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

محيي الدين: أسبوع أفريقيا للمناخ يجمع صناع القرار بمختلف الأطراف الفاعلة

صدى البلد

يشارك الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، في فعاليات قمة أفريقيا للمناخ وأسبوع أفريقيا للمناخ اللذين تستضيفهما العاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من ٤ إلى ٨ سبتمبر الجاري.

وستناقش قمة أفريقيا للمناخ التي ستعقد في الفترة بين ٤ و٦ سبتمبر سبل حشد التمويل للعمل المناخي في أفريقيا للتغلب على العقبات الحالية ذات الصلة.

 

كما تستهدف القمة وضع أجندة لـ النمو الأخضر في أفريقيا فى ضوء التكامل بين العمل المناخي و النمو الاقتصادي وتفنيد مزاعم التعارض بينهما.

ويعتبر أسبوع أفريقيا للمناخ واحدًا من أربع فعاليات إقليمية كبرى لعام ٢٠٢٣ قبل عقد مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين الذي تستضيفه دبي في نهاية العام، ويعد أسبوع أفريقيا للمناخ منصة تجمع بين صناع القرار ومختلف الأطراف الفاعلة بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني بهدف تحفيز العمل المناخي على المستوى الإفريقي.

ويناقش أسبوع أفريقيا للمناخ عدة محاور للعمل المناخي منها الطاقة والصناعة، والمدن والبنى التحتية والنقل، وحماية الأراضي والبحار ومصادر الغذاء والمياه واستدامتها، والمجتمعات والصحة العامة وسبل العيش والاقتصادات، وتستهدف المناقشات وضع الأطراف الفاعلة في العمل المناخي أمام مسئوليتها قبل الإعلان عن نتائج عملية التقييم العالمي الأول لتنفيذ اتفاق باريس خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين.

ومن المقرر أن تشهد فعاليات قمة أفريقيا للمناخ وأسبوع أفريقيا للمناخ حضورًا رسميًا رفيع المستوى،حيث سيشارك عدد من الرؤساء والوزراء الأفارقة ومسئولي الاتحاد الأفريقي والبنك الأفريقي للتنمية، وممثلي برامج الأمم المتحدة للتنمية والبيئة واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والبنك الدولي وغيرها من المنظمات الإقليمية والدولية.

اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي لأمم المتحدة أسبوع أفريقيا للمناخ النمو الأخضر

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