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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مليارات الدولارات.. خالد عمار: تقنية NFTs مستقبل واعد للتراث والإعلام والسياحة

خالد عمار
خالد عمار

قدم برنامج "8 الصبح" المذاع على شاشة "dmc" فقرة خاصة عن الذكاء الاصطناعي، باستضافة المهندس خالد عمار، مسئول ملف الذكاء الاصنطاعي والميتافيرس في البرنامج، ومستشار شبكة الصحفيين الدوليين بواشنطن.

وأطلق مبادرة لرقمنة التراث المصري بتقنية NFTs وإنشاء متاحف رقمية للآثار والتراث المصري داخل الميتافيرس بهدف الترويج للسياحة وزياراتها في ظل التطور السريع في عصر الجيل الثالث للانترنت وحملت الفقرة عنوان: "تقنية التراث وإنشاء متاحف رقمية داخل الميتافيرس".

التطور التكنولوجي

 أكد خالد عمار، مسئول ملف الذكاء الاصنطاعي والميتافيرس في البرنامج، ومستشار شبكة الصحفيين الدوليين بواشنطن، أن هذه المبادرة تهدف لمواكب التطور التكنولوجي الهائل. 

تقنية NFTs

وأوضح خالد عمار، أن تقنية NFTs تقنية ثورية وهي عبارة عن شهر عقاري عالمي تستطيع من خلاله توثيق الصور الرقمية الفريدة من نوعها والحصول على شهادة بامتلاكها وبيعها في هذا السوق العالمي الذي يعرض فيه المصورين والرسامين والفنانين أعمالهم عبر العالم.

الذكاء الاصطناعي والرقمنة

وأشار مستشار شبكة الصحفيين الدوليين واشنطن، إلى أن رقمنة الكتب، والموسيقى، والآثار، والتراث لها فوائد عدة سواء على المستوى الاقتصادي عن طريق توفير تكاليف باهظة في الحفاظ على هذا التراث للأجيال المقبلة هذا فضلا عن العوائد الاقتصادية الكبيرة التي تعود على الدولة من هذه الرقمنة.

السوق العالمي والذكاء الاصطناعي 

وأشار "عمار" إلى أن في هذا السوق العالمي يبيع المصممين والرسامين أعمالهم بـالدولار بداية من 50 دولار وآخرين يبيعون لوحاتهم أو تغريداته الفريدة من نوعها بملايين الدولارات مثل مؤسس موقع تويتر الذي باع أول تغريدة على تويتر بقرابة 3 ملايين دولار أمريكي. 

رقمنة المتاحف الأثرية

ولفت إلى أن استخدام هذه التقنيات في رقمنة المتاحف الأثرية ، وإنشاء صور رقمية للآثار المصرية يساهم في حصد مليارات الدولارات كعائد للدولة، هذا فضلا عن إنشاء متاحف رقمية للشخصيات الراحلة مثل أم كلثوم، عبدالحليم حافظ، و غيرهم من الفنانين والمشاهير الراحلين وتنظيم زيارات افتراضية لهذه المتاحف. 

الذكاء الاصطناعي خالد عمار الميتافيرس التراث المصري رقمنة التراث

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