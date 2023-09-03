برلماني: الأحزاب السياسية تعاني من أزمة عدم توافر موارد .. فيديو

أكد الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بـ الحوار الوطني، أن الموضوعات المطروحة في المحور السياسي، جميعها موضوعات حيوية، مؤكداً أن النقاش في المحور السياسي سوف يعم على الجميع بمناخ ديمقراطي حقيقي.

وأضاف أيمن محسب خلال مداخلة هاتفية على فضائية"DMC"، أن الأحزاب السياسية تعاني من أزمة عدم توافر موارد خاصة بها، أو أعمال تنموية تنمي مواردها من خلالها، مضيفاً أن هناك عدد كبير من الأحزاب غير الفعالة.

وأشار عضو مجلس النواب و مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني إلى أن القانون الحالي لا يسمح بدمج الأحزاب المتشابهة و هذا سوف يتم مناقشته خلال الحوار الوطني، مؤكداً أن حرية التعبير عن الرأي مطروحة حالياً بشكل واضح.