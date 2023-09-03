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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علي زهران يحقق ذهبية جهاز الحلق في بطولة رومانيا الدولية

علي زهران
علي زهران

حقق على زهران لاعب منتخب مصر للجمباز الفني  الميدالية الذهبية والمركز الاول  فى نهائي  منافسات جهاز الحلق ببطولة رومانيا الدولية والمقامة  حاليا بالعاصمة الرومانية "بوخارست" خلال الفترة من 1 وحتى 3 وذلك استعدادا لبطولة العالم 
ويشارك المنتخب المصري لرجال الجمباز الفني في بطولة رومانيا الدولية 
ويمثل أبناء النيل في هذه البطولة كلًا من: "علي زهران - أحمد المراغي - عمر العربي - أحمد عبد الرحمن - محمد منتصر عفيفي - زياد خاطر".

ويقود المنتخب فنيًا جمال مطر المدير الفني، وعرفات أحمد المدرب العام والخبير يڤجيني كوزين، ويترأس البعثة الدكتور محمد علي، كما يشارك شريف جودت كحكم مرافق.

ومن جانبه، هنا الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز،  اللاعب علي زهران علي حصوله علي الميدالية الذهبية فى ظل منافسة شرسة مع أبطال العالم فى بطولة رومانيا الدولية 
واضاف امين أن المنتخب المصري يتطور بشكل سريع ومميز خلال الفترة الماضية.
واشار  امين ان منتخب الجمباز الفني رجال يسير بخطي ثابتة لاعتلاء منصات التتويج بعد المجهود الكبير المبذول من اللاعبين والجهاز الفني وتوفير الدعم اللازم من اتحاد الجمباز من إقامة معسكرات داخلية وخارجية علي اعلي مستوي.

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