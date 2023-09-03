أرسنال يخطف فوزًا مثيرًا أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

خطف فريق أرسنال فوزًا مثيرًا من مانشستر يونايتد، بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم راشفورد بهدف لفريق مانشستر يونايتد في الدقيقة 27، ثم تعادل أرسنال في الدقيقة 28 عن طريق لاعبه مارتن أوديجارد.

ثم جاء الهدف الثاني لفريق أرسنال في الدقيقة 90+6 عن طريق ديكلان رايس، وأخيرًا سجل جابرييل جيسوس الهدف الثالث في الدقيقة 90+11.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:



حراسة المرمى: رامسديل

خط الدفاع: وايت – سالبيا – جابرييل – زينشينكو

خط الوسط: أودريجارد – ديكلان رايس – هافيرتز

خط الهجوم: ساكا – مارتينيلي - نيكيتاه

بينما جاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:



حراسة المرمى: أونانا

خط الدفاع: وان بيساكا – ليندلوف – مارتينيز – دالوت

خط. الوسط: كاسيميرو – إريكسن – برونو فيرنانديز

خط الهجوم: ماركوس راشفورد – أنتوني – مارسيال

وبهذه النتيجة، يحتل فريق أرسنال المركز الخامس برصيد 10 نقاط من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يأتي فريق مانشستر يونايتد في المركز الحادي عشر برصيد 6 نقاط.