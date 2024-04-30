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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مفاجأة حوّل طقس الساعات المقبلة.. وآخر مستجدات أسعار الذهب والدولار|أخبار تهمك

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قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الثلاثاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

سعر الذهب اليوم

  • سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 35531 جنيها للجرام.
  • وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3090 جنيها.
  • ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2649 جنيها للجرام.
  • أما سعر الجنيه الذهب فسجل 24720 جنيه.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء:

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.95 جنيه للبيع و 47.85 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 51.39 جنيه للبيع، و 51.26 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 60.10 جنيه للبيع، و59.96 جنيه للشراء.

 

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.78 جنيه للبيع، و12.75 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 155.77 جنيه للبيع، و155.39 جنيه للشراء.

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن الأحوال الجوية خلال هذه الأيام تشهد استقرارا، مشيرة إلى أن درجات الحرارة في فترة النهار تعتبر حول المعدلات الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام.

 

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الكتل الهوائية التي تؤثر علينا قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط.

 


وأشارت إلى أن الطقس في النهار بالقاهرة سيكون ربيعيا، وشديد الحرارة بالمناطق الجنوبية، وذلك بسبب أشعة الشمس، وأن درجات الحرارة في المساء تنخفض وتصل لـ 17 درجة.

ولفتت إلى أن البلاد تتأثر برياح سرعتها بين الـ 30 و35 كيلو مترا على الساعة، وأن بعض المناطق ستتعرض لـ الأمطار مثل سيناء ودهب وشرم الشيخ، وهناك سيول بجنوب سيناء.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الثلاثاء، على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 30 17
العاصمة الإدارية 30 17
6 أكتوبر 31 16
بنهــــا 29 17
دمنهور 29 16
وادي النطرون 30 17
كفر الشيخ 28 16
المنصورة 29 16
الزقازيق 30 17
شبين الكوم 29 16
طنطا 28 16
دمياط 25 18
بورسعيد 25 18
الإسماعيلية 30 16
السويس 29 17
العريش 24 17
رفح 23 18 
رأس سدر 31 18
نخل 28 13
كاترين 24 12
الطور 30 22
طابا 28 21
شرم الشيخ 32 25
الإسكندرية 25 16
العلمين الجديدة 24 15
مطروح 23 13
السلوم 24 15
سيوة 30 18
رأس غارب 32 23
الغردقة 31 23
سفاجا 32 24
مرسى علم 33 25
شلاتين 32 23
حلايب 28 24
أبو رماد 29 23
رأس حدربة 28 24
الفيوم 31 17
بني سويف 31 16
المنيا 32 16
أسيوط 30 15
سوهاج 33 18
قنا 36 21
الأقصر 37 22
أسوان 37 22
الوادي الجديد 34 21
أبو سمبل 36 21
 

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