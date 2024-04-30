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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فصل جديد من المستوى المتميز.. أمير الكويت يغادر بلاده متوجها إلى مصر

امير الكويت يغادر
امير الكويت يغادر بلاده

أفادت وسائل الإعلام كويتية بأن أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد، والوفد الرسمي المرافق له قد غادروا أرض الوطن ظهر اليوم متوجها إلى جمهورية مصر العربية.

ووفقا لصحيفة "الراي"، يرافق أمير الكويت وفد رسمي يضم كلا من وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور أنور المضف ووزير الخارجية عبدالله علي اليحيا وكبار المسؤولين بالديوان الأميري.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت الرئاسة المصرية أن زيارة الشيخ مشعل الأحمد إلى مصر اليوم الثلاثاء ولقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي يأتيان في إطار "العلاقات التاريخية" الممتدة بين البلدين واصفة الزيارة بأنها تمثل "فصلا جديدا من المستوى المتميز" الذي وصلت إليه مسارات علاقات التعاون الثنائي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الزيارة تأتي في ضوء حرص قيادتي البلدين على تعزيز مجمل العلاقات الثنائية بين الشعبين الشقيقين.


وتعد زيارة أمير البلاد إلى مصر الأولى منذ توليه الإمارة في ديسمبر الماضي ولكن زارها في 21 أكتوبر 2023  عندما كان وليا ممثلا للأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد ‏في قمة القاهرة للسلام كما زارها في 27 نوفمبر 2022 ممثلا للأمير في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ والنسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

‏وفي 17 ديسمبر 2023، زار السيسي الكويت حيث قدم واجب العزاء في وفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد والتقى أمير البلاد الشيخ مشعل معربا عن خالص التمنيات له بالتوفيق والسداد في إكمال مسيرة التقدم بالبلاد.

الديوان الأميري الرئيس عبدالفتاح السيس الرئاسة المصرية التعاون الثنائي الشيخ مشعل الأحمد العلاقات الثنائية العلاقات التاريخية الكويت

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