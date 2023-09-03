محمد عفيفي يتوج بفضية جهاز المتوازي ببطولة رومانيا الدولية

حقق محمد منتصر عفيفي، لاعب منتخب مصر للجمباز الفني، الميدالية الفضية والمركز الثاني فسي نهائي منافسات جهاز المتوازي، ببطولة رومانيا الدولية، المقامة حاليا في العاصمة الرومانية "بوخارست"، خلال الفترة من 1 وحتى 3 سبتمبر.

ويشارك المنتخب المصري لرجال الجمباز الفني، في بطولة رومانيا الدولية؛ في إطار الاستعداد لبطولة العالم.

ويمثل أبناء النيل في هذه البطولة، كلًا من: "علي زهران - أحمد المراغي - عمر العربي - أحمد عبد الرحمن - محمد منتصر عفيفي - زياد خاطر".

ويقود المنتخب فنيًا جمال مطر المدير الفني، وعرفات أحمد المدرب العام والخبير يڤجيني كوزين، ويترأس البعثة الدكتور محمد علي، كما يشارك شريف جودت كحكم مرافق.

وحرص سفير مصر فى رومانيا مؤيد الضلعي ومسؤولي السفارة. المصرية المستشارة مروه شعير نائب السفير وعقيد طيار أركان حرب محمود وهبي الملحق العسكري والقنصل نادر شبل علي مساندة وتشجيع منتخب مصر للجمباز الفني رجال اثناء مشاركتهم اليوم فى نهائيات البطولة.

ومن جهته، هنأ الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز، اللاعب محمد عفيفي لحصوله على الميدالية الفضية في ظل منافسة شرسة مع أبطال العالم في بطولة رومانيا الدولية.

وأضاف أمين أن المنتخب المصري يتطور بشكل سريع ومميز خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن منتخب الجمباز الفني رجال، يسير بخطى ثابتة؛ لاعتلاء منصات التتويج، بعد المجهود الكبير المبذول من اللاعبين والجهاز الفني، وتوفير الدعم اللازم من اتحاد الجمباز، من إقامة معسكرات داخلية وخارجية على أعلى مستوى.