عالم جينوم يكشف تفاصيل دراسته حول كيفية استعادة الخلايا الشائخة سيرتها الأولى

كشف الدكتور هيثم شعبان، عالم الجينوم المصري أستاذ الفيزياء الحيوية، ورئيس مشروع بحثي بكليه الطب جامعه جينيف ومعهد أجورا لأبحاث السرطان بلوزان – سويسرا تفاصيل دراسته حول كيفية استعادة الخلايا الشائخة سيرتها الأولى.





وأوضح هيثم شعبان، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “سي بي سي”، استعادة الخلايا الشائخة تتم من خلال إعادة تنظيم الجينوم باستخدام تقنيات حديثة ابتكرها العالم المصري بنفسه، إذ نشرت الدراسة المجلة الإنجليزية «Cell Death and Differentiation»، وهي إحدى مجلات مجموعة «Nature» العالمية.

واسترسل: مع تقدم العمر تتراكم الخلايا الشائخة في أجسامنا، وتعتبر هذه الخلايا فريدة من نوعها، حيث أنها تتوقف في النهاية عن التكاثر ولكنها لا تموت، وتصبح خلايا "شائخة"، ولهذا يطلق عليها خلايا الزومبي، وذلك لكونها لا تموت.



وأكمل: الخلايا تبقى وتستمر في إطلاق المواد الكيميائية التي تؤدي إلى الالتهاب، وبدورها تساهم في تطور أمراض مثل الشيخوخة والأمراض المرتبطة بالعمر، بما في ذلك السرطان، وأمراض أخرى.



وأضاف أن التجاعيد الذي تحدث في الجلد تكون بسبب الخلايا الشائخة وهي الخلايا المعروفية بالخلايا الزومبي، لافتًا إلى أنه تم إجراء تجارب على الفئران، و أمكن فيها معالجة الخلايا الشائخة، وأثبتت فاعليتها، حيث تجدد عمل البنكرياس وأعاد الضخ بشكل حيوي تمامًا.

وفيما يخص أسباب الشيخوخة، أوضح أن هناك مسببين للشيخوخة أبرزها هو العمر، والتكاثر المتتالي للخلايا خلال العمر، مما يؤدي لتغيير داخل جسم الإنسان، بالإضافة إلى المؤثرات الخارجية مثل نشاط الجينيات المسببة للأورام ، وأسباب كثيرة أخرى لا علاقة لها بالعمر، منها نشاط الخلايا المسببة للأورام، وتلف المادة الوراثية، والتوتر، والضغوط والتدخين، حيث تؤدي لتلف الخلايا ودخولها لمرحلة الشيخوخة.