بعد توقعات البنك الأمريكي.. النفط يصل إلي أعلي مستوياته

ارتفعت أسعار النفط عالمياً، اليوم الإثنين، وذلك بعدما جائت توقعات بأن يبقي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير لتجنب‭‭‬‬ تباطؤ الاقتصاد.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت في نوفمبر ثلاثة سنتات إلى 88.58 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي في أكتوبر تسعة سنتات إلى 85.64 دولار للبرميل حسبما نقلت رويترز.

ويأتي الارتفاع في التعاملات الآسيوية بعد أن أنهى العقدان الأسبوع الماضي عند أعلى مستوياتهما في أكثر من نصف عام، بعد تراجعهما في الأسبوعين السابقين.

وكانت قد أعلنت روسيا أنها ستخفض صادراتها بواقع 300 ألف برميل يوميا في سبتمبر بعد خفض قدره 500 ألف برميل يوميا في أغسطس.

ومن المتوقع أيضا أن تمدد السعودية خفضا طوعيا بمليون برميل يوميا حتى أكتوبر.