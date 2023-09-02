النفط يغلق عند أعلى مستوى في أكثر من ‭‏‎7‬‎‏ أشهر محققاً مكاسب أسبوعية

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها فيما يزيد‎ ‎على سبعة أشهر ‏منهية سلسلة خسائر استمرت أسبوعين، وذلك بدعم من‎ ‎توقعات نقص الإمدادات.‏



ومن المتوقع على نطاق واسع أن تمدد السعودية خفضاً طوعياً لإنتاج‎ ‎النفط بمقدار ‏مليون برميل يومياً إلى أكتوبر تشرين الأول، مما يطيل أمد قيود الإمدادات التي ‏أعلنتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها في التكتل المعروف باسم ‏أوبك+ لدعم الأسعار.‏



وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أمس الخميس إن بلاده، ثاني ‏أكبر مُصدر للنفط في العالم، اتفقت بالفعل مع شركائها في أوبك+ على خفض ‏صادرات النفط الشهر القادم.‏



وصعد سعر خام برنت 1.66 دولار أو 1.9% إلى 88.49 دولار للبرميل عند ‏التسوية. وكان قد ارتفع خلال الجلسة إلى 88.75 دولار للبرميل، وهو أعلى ‏مستوى منذ 27 يناير.‏



وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.39 دولار أو نحو 1.7% إلى 85.02 ‏دولار للبرميل. وارتفع في وقت سابق إلى 85.81 دولار، وهو أعلى مستوى له ‏منذ 16 نوفمبر ‏



وارتفع سعر خام برنت بنحو 4.8% هذا الأسبوع مسجلاً أكبر زيادة أسبوعية منذ ‏أواخر يوليو تموز. كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 7.2% في ‏أكبر مكسب أسبوعي له منذ مارس.‏