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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سياحة المهرجانات تغير وجه خريطة مقاصد مصر "خاص"

مهرجان - صورة ارشيفية
مهرجان - صورة ارشيفية

سياحة المهرجانات غيرت وجهة الخريطة السياحية في مصر ، خاصة ان المنتج السياحي المصري سابقا كان متوقف على محطتي السياحة الشاطئية و الثقافية ، ليتحرك القطار السياحي نحو تنشيط الفعاليات والمهرجانات الفنية أبرزهم مهرجان القلعة ومهرجان العالمين الذين حركوا الحياة السياحة نحو زيادة في تدفقات السائحين.
أصبحت سياحة المهرجانات في مصر تتخذ منحني فني ذو توجه ، باستخدام القوى الناعمة عبر الترويج لمختلف منتجات مصر السياحية ،فمصر أصبحت تحمل حقيبة متفردة بنوعية معروضها السياحي الذى يلقي إعجاب ملايين السائحين حول العالم دول أمريكا وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وأسيا و أشقائنا من الخليج لتكتمل الخريطة السياحة وتوجه ببرامجها السياحية الي مقاصدنا.
قال عبدالهادي محمد رئيس غرفة شركات السياحة في أسوان، إن الواجهة السياحية وخريطتها في مصر تضيف من تواجدها عالميا عبر سياحة المهرجانات ، ابرزها مهرجان العلمين المقام تحت شعار العالم عالمين أحدث رواجا سياحيا وسلط الضوء الإعلامي على الساحل الشمالي ، بالإضافة الي مهرجان القلعة الدولى الذى حفز حراك السياحة الداخلية و العربية.

سياحة المهرجانات


أوضح عبدالهادى في تصريح لـ "صدى البلد"، أن مهرجان العلمين الجديدة، يوجه البوصلة السياحية نحو ضرورة الاستثمار في منطقة الساحل الشمالي ، فيما يروج مهرجان القلعة الي السياحة الثقافية والفنية لتخرج الي في هيئة سياحة المهرجانات الجاذبة للسوق العربي.
استكمل رئيس غرفة شركات السياحة في أسوان، حديثة قائلا : الي ضرورة طرح استثمار فندقي ومنشآت سياحية أمام القطاع، لخلق فرص عمل وإحداث حراك سياحي واقتصادي ، ومن مزيد من الموهوبين والمبدعين لعرض مزيد من المهرجانات الفنية لدعم سياحة المهرجانات.
من جانبها قالت الخبيرة السياحة الدكتورة راندا العدوى ، أن سياحة المهرجانات في مصر أنارت الخريطة السياحية بفنها وعروضها ، واصفة مهرجان العلمين نقطة هامة في الترويج لسياحة مصر في ظل استقطاب مليون سائح لينعش الموسم الصيفي بحراك سياحي قوي متزاحم بالفاعليات الهامة ، بالإضافة الي مهرجان القلعة الذى يحدث رواجا في القاهرة .
أشارت راندا في تصريح لـ"صدى البلد" ، الي ضرورة الاهتمام بـ سياحة المهرجانات ووضعها على جدول سنوي تروج له هيئة تنشيط السياحة وشركات السياحة المصرية و العالمية، ليكون نقطة جديدة للسياحة المصرية وبرامجها السياحية.

 

سياحة المهرجانات مهرجان القلعة مهرجان العالمين العلمين القلعة السياحة

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