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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

الشعب الجمهوري ينظم قافلة طبية مجانية في الجيزة

قافلة طبية مجانية
قافلة طبية مجانية لحزب الشعب الجمهورى فى الجيزة

نظم حزب الشعب الجمهوري، قافلة طبية علاجية مجانية في جميع التخصصات بمركز العياط بجنوب محافظة الجيزة وذلك برعاية وحضور اللواء محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام للحزب ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، تم فيها الكشف على المواطنين وتقديم العلاج لهم بالمجان، وذلك في إطار مبادرة الحزب " جيزة بلا مرض..بلا ألم" .

وقد حضر القافلة عدد كبير من قيادات الحزب وعلى رأسهم اللواء محمد صلاح أبو هميلة، المستشار أحمد حبيب، أمين عام الحزب بمحافظة الجيزة، السيد جمال الشريف، أمين التنظيم بالمحافظة، وعدد من قيادات الحزب بالمحافظة، محمد عبده أمين مركز العياط، أحمد عبيد أمين التنظيم بالمركز، والسيد محمود مدينة، رئيس مركز ومدينة العياط، وأسقف كنيسة العامرية البابا يوحنا ومعه لفيف من الاخوة الاقباط .

وقد استقبلت القافلة الطبية التي أقيمت في قرية السعودية بالوحدة المحلية بالناصرية بمركز ومدينة العياط، ألاف المرضى من أهالي قرى المركز لتلقي الكشف وصرف العلاج بالمجان لهم، وقد لاقت القافلة ترحابا وسرورا كبيرا بين الأهالي موجهين الشكر لحزب الشعب الجمهوري .

وقال اللواء محمد صلاح أبو هميلة, أن الحزب يهتم دائما بتنظيم القوافل الطبية لمساعدة الدولة وأهالينا بالقرى والريف والصعيد في الحصول على خدمة طبية مجانية وتقديم العلام لهم بالمجان، كمساعدة من الحزب في تخفيف العبء المعيشي عنهم والوقوف بجانبهم، إضافة إلى اهتمام الحزب بتنظيم الشوادر والمعارض السلعية وغيرها بأسعار رمزية .

وأكد المستشار أحمد حبيب، أن القافلة الطبية وما سيتبعها من قوافل تأتي ضمن حملة جيزة بلا مرض حرصا من الحزب على المتابعة والاطمئنان على صحة المواطنين، موضحا أن القوافل الطبية والعيادات الطبية المتنقلة الخاصة بالحزب تجوب جميع قرى محافظة الجيزة بالتناوب شمالا وجنوبا وشرقا وغربا ساعين نحو تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية لأهالينا في محافظة الجيزة .

وقد أثنى جمال الشريف، أمين تنظيم الحزب بالمحافظة، على كافة أعضاء الأمانة لما بذلوه من جهد كبير في إنجاح القافلة الطبية ومدى حرصهم على تقديم يد المساعدة لكل مريض منذ وصوله لمقر القافلة وحتى صرف العلاج والمغادرة، راسمين البسمة والسعادة على وجوه أهالينا .

وأكدت الدكتور عبير الشربيني، أمين إعلام المحافظة، على أن الحزب يسير بخطى ثابتة لتقديم خدمات طبية وعلاجية مجانية متكاملة لمواطني محافظة الجيزة الأكثر احتياجا تنفيذا للمبادئ العامة للحزب وفي ضوء خطة أمانة محافظة الجيزة وتنفيذا لمبادرة أمانة المحافظة جيزة بلا مرض .

وقال الدكتور ناصر عدلي، الأمين المساعد وأمين العضوية بالمحافظة والمشرف على القافلة، أن القوافل الطبية التي يقدمها الحزب مستمرة طوال العام ونقوم فيها بتقديم كافة الخدمات الصحية في جميع التخصصات بالمجان ونقوم بصرف العلاج بالمجان، كما نقوم بإجراء العمليات أيضا ضمن القوافل بتحويل المرضى على المستشفيات المتخصصة .

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حزب الشعب الجمهورى قافلة طبية علاجية مجانية مركز العياط اللواء محمد صلاح أبو هميلة جيزة بلا مرض بلا ألم

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