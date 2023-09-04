عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جمعية الجراحين المصرية يشارك في مناقشة رسالة دكتوراه بكلية طب المنصورة

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

استقبل الدكتور أحمد  القاصد رئيس جامعة المنوفية  الدكتور محمد فريد الشربيني  أستاذ  الجراحة العامة بجامعة المنصورة ورئيس جمعية الجراحين المصرية ، قبل توجهه إلي كلية الطب لمناقشة رسالة دكتوراه في الجراحة العامة حول "الوقاية من الفتق المجاور بفتحة البراز  الجانبية ".

ورحب القاصد بضيف الجامعة، مؤكدا علي اهمية البحث العلمي ومشاركة علماء التخصصات  المختلفة في الإشراف والمناقشة لإثراء البحث العلمي والخروج بنتائج وتوصيات قابلة للتطبيق في المجال البحثي والعلمي و خدمة المجتمع .

محافظ المنوفية يسلم كراسي متحركة ومساعدات مالية لذوي الهمم

قرار وزاري ببدء الدراسة في كلية الطب والجراحة بجامعة المنوفية الأهلية

من جانبه أعرب الدكتور محمد فريد عن سعادته بتواجده بجامعة المنوفية في ضيافة رئيس الجامعة وكلية الطب، مشيدا بمستوى البحث العلمي بالجامعة والباحثين والأساتذة بكلية الطب جامعة المنوفية.

أهمية البحث العلمي إثراء البحث العلمي الجراحة العامة الدكتور محمد فريد الدكتور أحمد القاصد جامعة المنصورة جامعة المنوفية جمعية الجراحين المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 وبيان عاجل بعد قليل

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات

400 جنيه|الذهب يقفز من جديد وهذا سعر عيار 21 الآن بمحلات الصاغة

400 قرش| زلزال يضرب الدولار في السوق السوداء.. ماذا حدث بعد قرار الحكومة والبريكس؟

الآن .. رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 | نسبة النجاح 89.04% والتظلمات غدا

وقع بالفعل |شوبير يعلن مفاجأة بشأن المهاجم المغربي الجديد للأهلي

قرار مفاجئ من محمد صلاح بشأن الانتقال لـ اتحاد جدة السعودي

ترشيحاتنا

ضربة معلم.. العاصمة الإدارية تحتضن أكبر بنك في أفريقيا | تفاصيل

إذا وقعت عملية اغتيال بلبنان.. حزب الله يهدد باطلاق الصواريخ على إسرائيل

توك شو: قرار مفاجئ من محمد صلاح بشأن الانتقال لـ اتحاد جدة.. والأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الأحوال الجوية

انخفاض أسعار الذهب الآن في مصر

تحذير عاجل للمواطنين.. لا تتناولوا هذا النوع من الأسماك .. ما القصة؟

استولوا على ملايين الجنيهات.. قرار مهم من المحكمة بشأن 6صينيين في الهوج بول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برفقة زوجها.. حنان مطاوع تخطف الأنظار بصورة جديدة| شاهد

قوات شرق القناة تنظم إحتفالية تسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضى الزراعية من أبناء سيناء ومحافظات القناة

في عيد ميلادها.. إطلالات أثارت الجدل لـ منة فضالي | شاهد

فستان لافت .. رانيا يوسف تثير الجدل بظهور مثير | شاهد

فيديو

ممثلة شهيرة تعتنق الإسلام وتنهار بالبكاء أمام الكعبة.. ما القصة؟ | فيديوجراف

نسبة النجاح 89٪.. اعتماد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة

قوات شرق القناة تنظم إحتفالية تسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضى الزراعية من أبناء سيناء ومحافظات القناة

بيع 30 ٪ من أسهم الشرقية للدخان.. هل تتراجع أسعار السجائر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ