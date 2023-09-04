جواسيس صينيون يستهدفون مواقع أمريكية حساسة متنكرين في هيئة سياح

اتُهمت الصين بإرسال جواسيس متنكرين في هيئة سياح في محاولة لدخول منشآت عسكرية سرية في الولايات المتحدة، مع تعثر الجهود المبذولة لتحسين العلاقة بين القوتين.

ووفقا لما نشرته صنداي تايمز، ظهرت اتهامات بالتجسس من قبل الصين بعد مراجعة البنتاجون ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالات أخرى لسلسلة من الحوادث التي تورط فيها مواطنون صينيون في منشآت عسكرية.

بدا بعض السياح أكثر ارتيابًا. يبدو أن الغواصين في كيب كانافيرال في فلوريدا يسبحون حتى منصة إطلاق الصواريخ، على الرغم من أن المياه العكرة القريبة لا تحتوي على عوامل الجذب، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال. يتم استخدام كيب كانافيرال لإطلاق أقمار التجسس الصناعية والمهام العسكرية الأخرى، بالإضافة إلى رحلات القمر.

حاول السياح الصينيون في نيو مكسيكو مراراً وتكراراً عبور مدى الصواريخ، بعد أن انحرفوا عن جولاتهم في متنزه وايت ساندز الوطني القريب. حاولت مجموعة أخرى من السياح الصينيين تجاوز الحراس في محطة ألاسكا التابعة لقسم الحرب القطبية التابع للجيش، بدعوى أن لديهم حجز فندق في الموقع.

أشار التقرير إلى أن السلطات الصينية كانت تجند مواطنين عمداً لاختبار الأمن، مدركة أن أسوأ ما يمكن أن يحدث هو اتهامات بالتعدي على ممتلكات الغير أو مخالفات أمنية بسيطة. وردت السلطات الصينية على هذه المزاعم وتسريبها لوسائل الإعلام، ووصفتها بأنها "افتراءات سيئة النية".

قالت السفارة الصينية في واشنطن: "نحث المسؤولين الأمريكيين المعنيين على التخلي عن عقلية الحرب الباردة، ووقف الاتهامات التي لا أساس لها، والقيام بالمزيد من الأشياء التي تساعد على تعزيز الثقة المتبادلة".

يصر القادة الغربيون على أن قلقهم الجديد إزاء استخدام الصين للتكنولوجيا وغيرها من الصناعات كواجهة لجمع المعلومات الاستخباراتية ليس محاولة لمنع تنميتها الاقتصادية. فرضت الولايات المتحدة عقوبات على توفير التكنولوجيا المتطورة، بما في ذلك رقائق الكمبيوتر، للصين.

قال وانغ وينبين، المتحدث باسم الحكومة الصينية: "ما تفعله الولايات المتحدة ليس منافسة، بل فرض عقلية الحرب الباردة التي محصلتها صفر".

كان آخر لقاء بين بايدن وشي خلال قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا العام الماضي. وستكون قمة هذا الأسبوع هي الأولى التي لا تتأثر بفيروس كورونا والتي يفشل رئيس صيني في حضورها منذ بدء التجمعات السنوية في عام 2008.