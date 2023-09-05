روسيا تدمر طائرات بدون طيار أوكرانية بالقرب من موسكو

دمرت الدفاعات الجوية الروسية طائرات مسيرة أوكرانية فوق موسكو ومنطقتين مجاورتين للعاصمة صباح الثلاثاء، بحسب وزارة الدفاع الروسية.

وقالت الوزارة في بيان على تطبيق تيليجرام، إنه تم إحباط هجوم طائرات مسيرة فوق مناطق موسكو وكالوجا وتفير.

وذكر عمدة موسكو سيرجي سوبيانين إن منشأة منزلية تعرضت لأضرار نتيجة سقوط الحطام.

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

ولم تدل أوكرانيا بأي تعليق فوري.

أصبحت التقارير عن هجمات الطائرات بدون طيار الأوكرانية على الأراضي الروسية حدثًا شبه يومي في الأسابيع الأخيرة، حيث كثفت كييف جهودها الواضحة لجعل الناس يبتعدون عن دعم الحرب.