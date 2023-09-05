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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السكرتير العام المساعد لبني سويف يشرف على إزالة الإشغالات والتعديات

سكرتير عام بني سويف
سكرتير عام بني سويف

في ضوء تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،بتكثيف الجهود في ملفات النظافة ومواجهة الإشغالات والتعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة، ضمن خطة المحافظة لاستعادة  استعادة الشكل الحضارى من خلال مواجهة الإشغالات والتعديات  المخالف وتطبيق القانون لضمان عدم تكرار حالات التعد والتعامل معها في المهد قبل تفاقمها أشرف" اليوم"اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد على تنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات والمتغيرات المكانية المخالفة، وذلك خلال جولته التي شملت قرى مركزي بني سويف وببا ، وفي حضور اللواء  أسامة جمعة ، المهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة ، الأستاذ مدحت صلاح رئيس مركز ببا  والأستاذ علاء عيد مدير إدارة الأزمات بالمحافظة، ومسوؤلى الري والوحدات المحلية والمجالس القروية ببني سويف وببا

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وأسفرت الحملة عن إزالة عدد من حالات التعدى على الأرضي الزراعية وحرم الري ورفع عدد من الإشغالات  المخالفة من أكشاك وتعديات على حرم الطريق، حيث أكد السكرتير العام المساعد ، على توجيهات المحافظ "د. محمد هاني غنيم" باستمرار وتكثيف العمل في ملف إزالة التعديات والإشغالات وتطييق القانون حيال المخالفين ، ضمن خطة المحافظة في هذا الجانب

وتضمن بيان مجهودات الازالات اليومي  للازالة في المهد، تنفيذ أكثر من 50 حالة تعد" أمس الاثنين" ، والتي شملت 3 حالات في مركز بني سويف ، و9 حالات في مركز ناصر ، و3 حالات بمركز الواسطى ، و25 حالة بمركز سمسطا ، و3 حالات بمركز الفشن و11 حالة في مركز ببا

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